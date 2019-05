« Le plan d'action contre les changements climatiques du NDP protègera notre planète et nos emplois », affirme le Syndicat des Métallos





TORONTO, le 31 mai 2019 /CNW/ - Publié aujourd'hui, le plan d'action du Nouveau Parti démocratique pour le climat prouve qu'il est possible de placer les travailleurs au coeur du combat, affirme le Syndicat des Métallos.

« Le NDP a toujours été un chef de file des politiques environnementales. Le nouveau plan d'action audacieux de Jagmeet Singh pour le climat et l'emploi va même plus loin. Ce plan nous incitera à agir immédiatement pour le bien de la planète, à respecter les droits des Autochtones et à investir dans la création de bons emplois qui permettent de subvenir aux besoins des familles », a déclaré Ken Neumann, directeur national pour le Canada du Syndicat des Métallos.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans tous les secteurs du Canada, y compris ceux de l'acier et de l'aluminium, des télécommunications, des études postsecondaires, de l'exploitation minière, du papier et de l'exploitation forestière, des soins de santé, de la sécurité, de l'hôtellerie et plus encore.

Les membres du Syndicat travaillent dans des secteurs énergivores; leurs revenus sont donc directement touchés par l'élimination progressive de la production d'électricité à partir du charbon, la hausse en quantité et en intensité des feux de forêt et les décisions relatives à la création des emplois futurs.

Les membres participent également aux causes environnementales et à la lutte contre les changements climatiques.

Le Syndicat des Métallos est un membre fondateur de Blue Green Canada, une coalition de groupes syndicaux, environnementaux et de politique publique qui collaborent sur la recherche, sensibilisent le public et déploient des efforts en vue d'obtenir des emplois durables et de protéger l'environnement.

« C'est la plateforme environnementale la plus complète, comparativement à celle des autres partis, a déclaré M. Neumann. Ce plan d'action pour le climat tient compte des travailleurs et des emplois. Les membres veulent participer à la prise de décisions, et ce plan mentionne explicitement l'importance d'inclure les travailleurs et évoque les recommandations du rapport final du Groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes, groupe auquel le Syndicat et ses membres ont activement participé. »

Les Métallos et tous les travailleurs des secteurs à fortes émissions de carbone savent qu'ils ne peuvent pas s'adapter aux changements individuellement. La « transition équitable » doit tenir compte des bons emplois (les emplois syndiqués) au sein des collectivités et des régions viables.

« Le Syndicat aime ce qu'il voit dans le plan d'action du NDP pour le climat : 300 000 emplois contribuant à bâtir un avenir énergétique propre au cours des quatre prochaines années, l'intégration de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des logements abordables, une formation adéquate et une aide à l'emploi allant au-delà de l'assurance-emploi », a précisé M. Neumann.

« Le NDP partage nos valeurs syndicales; nous luttons pour les droits des travailleurs, les bons emplois et la justice sociale, a conclu M. Neumann. Ce plan d'action pour le climat souligne encore une fois que le NDP est le parti des travailleurs. »

