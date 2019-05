Le gouvernement du Canada investit dans un refuge pour femmes à Toronto





TORONTO, le 31 mai 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Toronto, l'honorable Michael Levitt, député de York-Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier du gouvernement fédéral d'une valeur de 4,96 millions de dollars pour la construction à North York du refuge HER Build, qui sera exploité par le North York Womens Shelter (NYWS).

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et à la participation d'autres partenaires, cet ensemble pourra loger jusqu'à 30 femmes et enfants fuyant des situations de violence.

Le NYWS est actuellement le seul refuge pour femmes cherchant à fuir une situation de violence dans le secteur North York, à Toronto. Le HER Build, un bâtiment éconergétique ultramoderne de 24 000 pieds carrés, remplacera l'ancien NYWS de 3 000 pieds carrés. On y offrira de plus vastes possibilités de développement du potentiel, de même que des programmes et des ressources pour les femmes de la collectivité qui sont victimes de violence conjugale.

Le NYWS défend activement le droit des femmes et des enfants à une vie sans violence. Il leur fournit un endroit sûr sans porter de jugement, des services d'assistance juridique, ainsi qu'un ensemble de programmes et de services, notamment de l'aide 24 heures sur 24 en cas de crise. En tout, plus de 11 000 personnes ont bénéficié de ces services depuis l'ouverture du refuge, en 1984.

Citations

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement s'emploie à aider ceux qui en ont besoin; voilà pourquoi nous sommes fiers d'investir dans ce refuge. Le HER Build est plus que simplement un endroit sûr pour passer la nuit en cas d'urgence. C'est la clé d'une vie meilleure pour les femmes et les enfants qui viennent ici lorsqu'ils n'ont nulle part où aller. » - Michael Levitt, député fédéral de York-Centre

« À Toronto, les refuges d'urgence pour femmes ont atteint un point de rupture : nous les poussons constamment au-delà de leur capacité en essayant de remédier aux problèmes créés par la crise du logement qui sévit à Toronto, les réductions de personnel dans la fonction publique et les taux toujours élevés de violence envers les femmes. Cette combinaison mortelle signifie que de moins en moins de femmes peuvent se rendre dans les refuges lorsqu'elles en ont désespérément besoin. Les refuges sont des établissements essentiels : d'après les statistiques, les femmes qui cherchent à fuir une situation de violence sont les personnes les plus à risque d'être assassinées. En 2018, en Ontario, 47 femmes ont été abattues à la suite de situations de violence conjugale selon l'OAITH. Nous tenons sincèrement à souligner l'apport en capital de la SCHL pour la construction du HER Build. Cette somme permettra au NYWS de créer un espace de guérison pour les femmes et les enfants qui saura répondre aux besoins de plus en plus complexes de notre collectivité. Nous créons un endroit pour briser le cycle de la violence, où même les femmes qui ne séjournent pas en refuge pourront accéder à des mesures d'aide confidentielles et sans violence pour fuir une situation de violence conjugale en toute sécurité. » - Mohini Datta-Ray, directrice exécutive, North York Women's Shelter

« Pour guérir de leur traumatisme, les survivants de situations de violence familiale méritent un endroit qui respecte leur dignité, leur résilience et leur force. Le HER Build place les divers besoins d'accessibilité et de guérison des femmes et des enfants au centre de sa conception même. C'est pourquoi nous sommes conçus pour être accessibles, nous acceptons les animaux de compagnie et nous offrons un milieu accueillant pour les enfants, et aussi pourquoi nos programmes sont fondés sur la compétence culturelle et tiennent compte des traumatismes. Nous sommes ravis d'être en mesure de maintenant offrir nos services de lutte contre la violence aux femmes de la collectivité qui ont également besoin de nous. » - Vicky Sage, gestionnaire de programme, North York Women's Shelter

Faits en bref

D'après l'Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation, tous les 2,5 jours, une femme est assassinée au Canada .

. Ce refuge comptera 30 lits répartis sur 17 chambres. Il serait éventuellement possible d'y aménager un maximum de 40 lits (en fonction d'une hausse du financement opérationnel).

7 chambres à coucher familiales, pour un total de 17 lits, seront entièrement accessibles.

Avec le HER Build, on vise des économies d'énergie de 19,5 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

Le NYWS sera le premier refuge de lutte contre la violence faite aux femmes à Toronto où les animaux de compagnie seront permis.

où les animaux de compagnie seront permis. 60 % des résidents du NYWS sont des enfants, et la majorité d'entre eux ont moins de 10 ans.

Ce modèle novateur propose des mesures de soutien sur place pour les résidents et la collectivité : clinique de soins primaires à la suite de traumatismes, services de soutien individuel en santé mentale, programmes d'expression artistique en groupe, aide juridique, programme de sécurité alimentaire, et aires communes gratuites pour aider les femmes à s'auto-organiser.

La campagne de financement que mène le NYWS pour financer l'expansion de ses programmes tenant compte des traumatismes et l'achat de meubles et de matériel a permis d'amasser 1,6 M$ sur l'objectif de 3 M$.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Aussi au moyen du FNCIL, on prévoit des investissements pour la production ou la modernisation d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la construction d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant une déficience intellectuelle.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

