Le gouvernement du Canada annonce la présence d'une délégation en Normandie (France) pour célébrer le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie





OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Une délégation officielle du gouvernement du Canada, dirigée par l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, se rendra en Normandie (France) pour souligner le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. La délégation quittera Ottawa le 2 juin 2019 et reviendra le 9 juin 2019.

La délégation comprendra des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, des représentants d'organisations de vétérans et de groupes autochtones, un membre de la Gendarmerie royale du Canada, des jeunes Canadiens et des parlementaires. Un contingent des Forces armées canadiennes composé d'unités et de branches qui ont participé au jour J et à la bataille de Normandie participera également aux cérémonies et aux activités qui se dérouleront en France.

Environ trente?cinq vétérans qui ont servi pendant le jour J ou lors de la bataille de Normandie feront partie de la délégation du gouvernement du Canada outre?mer. Les trois branches de l'armée canadienne ont toutes joué un rôle important le jour J et sont toutes bien représentées par les vétérans de la campagne présents au sein de la délégation.

La délégation comprendra également la famille du sergent John Albert Collis, un soldat canadien de la Seconde Guerre mondiale dont les restes partiels récemment découverts et identifiés seront inhumés lors d'une cérémonie au cimetière de guerre canadien de Bretteville?sur?Laize, le 7 juin 2019.

Dans le cadre du processus de sélection des membres de la délégation, Anciens Combattants Canada a collaboré avec des organisations de vétérans pour désigner des délégués parmi les vétérans canadiens, tandis que les quatre jeunes Canadiens qui voyagent avec la délégation ont été sélectionnés en collaboration avec Rencontres du Canada. Ces quatre jeunes ont tous des liens familiaux avec le jour J et la bataille de Normandie; pendant leur séjour en France, ils participeront à des cérémonies et présenteront des projets de recherche sur certains aspects de la campagne.

Citation

« C'est un grand privilège de diriger cette délégation en Normandie (France) pour commémorer les sacrifices consentis par les militaires canadiens il y a 75 ans. Le jour J et la bataille de Normandie qui a suivi étaient d'une énorme importance pour le Canada et pour le monde entier. Il est important de continuer de rendre hommage aux plus de 90 000 soldats canadiens qui se sont portés volontaires pour servir notre pays et qui ont participé à la campagne de Normandie, et ce sera un honneur de se joindre à un grand nombre de ces vétérans alors qu'ils se rendent aux endroits qu'ils ont libérés il y a 75 ans. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Quelques faits sur le jour J et la bataille de Normandie

Le 6 juin 1944, les Alliés lancèrent l'opération Overlord , une attaque amphibie massive sur les côtes de la France occupée visant à créer une tête de pont en Europe occidentale.

, une attaque amphibie massive sur les côtes de la occupée visant à créer une tête de pont en occidentale. Quelque 14 000 Canadiens ont débarqué à Juno Beach en Normandie et ont chargé des positions allemandes fortifiées. À la fin de la journée, 359 soldats canadiens avaient été tués, mais une base alliée avait été établie en France .

en Normandie et ont chargé des positions allemandes fortifiées. À la fin de la journée, 359 soldats canadiens avaient été tués, mais une base alliée avait été établie en . Plus de 90 000 soldats canadiens qui s'étaient portés volontaires pour servir le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale ont participé à la campagne de Normandie.

pendant la Seconde Guerre mondiale ont participé à la campagne de Normandie. La bataille de Normandie a duré 11 semaines. Combattant dans la poussière et la chaleur de l'été français, plus de 5 000 soldats canadiens ont été tués et 13 000 autres blessés avant que la campagne ne prenne officiellement fin avec la libération de Paris , le 25 août 1944.

, le 25 août 1944. Les Canadiens qui ont combattu pendant le jour J et la bataille de Normandie faisaient partie des Canadiens et des Canadiennes - plus d'un million au total - qui ont porté l'uniforme durant la Seconde Guerre mondiale.

Joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux en utilisant les mots?clics #LeCanadasesouvient et #JourJ75 ou visitez le site www.veterans.gc.ca/jour-j75.

