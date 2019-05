Fonds Dynamique se distingue dans le cadre des Wealth Professional Awards 2019





TORONTO, le 31 mai 2019 /CNW/ - Fonds Dynamique a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu un prix WealthProfessional Awards 2019 dans la catégorie Campagne publicitaire de l'année.

Le prix des lecteurs du magazine Wealth Professional récompensant la campagne publicitaire de l'année vise à reconnaître les qualités d'une «?campagne publicitaire exceptionnelle s'adressant aux conseillers et aux professionnels de la gestion de patrimoine.?» Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique a déclaré : «?Nous sommes honorés que notre campagne sur les Fonds spécialisés actifs ait remporté la palme. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir obtenu cette distinction grâce à notre engagement à soutenir les conseillers en ce qui a trait à l'amélioration de la littératie financière de leurs clients. Fonds Dynamique continuera d'agir comme figure de proue sur le marché des placements spécialisés liquides en concevant du matériel éducatif et des produits novateurs.?»

À propos de Wealth Professional

Wealth Professional Canada (WPC) est le plus important magazine spécialisé destiné aux professionnels de la gestion de patrimoine et aux conseillers financiers. Il propose des articles de fond sur des enjeux de l'industrie financière, des aperçus des tendances du marché ainsi que des analyses et des renseignements pertinents. Les lecteurs du magazine peuvent aussi consulter le site Web www.wealthprofessional.ca. Mis à jour quotidiennement, il comporte des nouvelles de dernière heure, un forum de discussion et du contenu multimédia exclusif. Les lecteurs peuvent aussi visiter le site Web de Life Health Professional (LHP), publication soeur de WPC. Les deux magazines sont publiés par la société médiatique indépendante Key Media International.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Les placements dans les fonds peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

SOURCE Fonds Dynamique

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 10:00 et diffusé par :