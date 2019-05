Dévoilement des vidéos du concours jeunesse d'Interligne - « AGIS contre l'intimidation! »





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Interligne a dévoilé en primeur les capsules vidéo réalisées pour le concours « AGIS contre l'intimidation! », en présence d'une trentaine de jeunes impliqués. Les capsules seront présentées au grand public du 3 au 7 juin sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne de sensibilisation par et pour les jeunes.

« C'est important, avec notre vidéo, de faire comprendre aux victimes d'intimidation qu'elles ne sont pas seules et que des gens sont disponibles pour les aider et les soutenir, témoigne une jeune. C'est tellement incroyable de voir un scénario qu'on a écrit devenir réalité grâce à des acteurs! »

Des vidéos percutantes pour lutter contre l'intimidation en milieu jeunesse...

Les vidéos des équipes gagnantes abordent chacune des thématiques liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Asexualité, réalités trans, lesbophobie, homophobie, toutes ces formes d'intimidation ont été mises en scène de manière juste et touchante par des jeunes. En l'espace de quelques minutes, les jeunes ont su aborder l'essentiel de ces sujets pour les projeter à l'écran et sensibiliser les personnes de leur âge aux enjeux et aux préjugés qui les touchent quotidiennement.

« Les équipes gagnantes du concours se sont montrées très créatives et ont su mettre de l'avant des situations pouvant être bien réelles pour des milliers de jeunes. Ce qui est d'autant plus intéressant dans ce projet, c'est que chacune des vidéos se termine sur une note d'espoir ou une piste de solution pour les jeunes qui auraient besoin de soutien, note Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne. Nous remercions également le Ministère de la Famille et Desjardins pour leur soutien financier et pour leur engagement envers les jeunes. »

Le concours AGIS contre l'intimidation : des messages forts par et pour les jeunes

Le concours AGIS contre l'intimidation a débuté il y a près de 8 mois. Des jeunes de 12 à 18 ans, issus de diverses régions au Québec, ont participé au concours. Les jeunes ont soumis des scénarios et les équipes gagnantes ont eu la chance de participer au tournage de leurs capsules en compagnie d'une équipe professionnelle. Pour rappel, les équipes lauréates venaient de : l'école Louis-Philippe Paré à Châteauguay; l'école Marc Laflamme / Le Prélude à Pointe-aux-Trembles; la Maison des jeunes Les Pacifistes à Waterville; Lower Canada College et le collège Saint-Jean-Vianney à Montréal.

Grâce à Desjardins, grand partenaire des services jeunesse d'Interligne et présentateur du programme des AGIS (Alliances genres, identités et sexualités), les scénarios des équipes gagnantes ont eu la chance d'être portés à l'écran par une équipe de réalisation professionnelle. Les jeunes ont séjourné dans un hôtel de Montréal, ont participé au tournage des vidéos et ont pu participer à diverses activités de divertissement. Les jeunes ont aussi eu la chance de recevoir du coaching sur leur jeu d'acteur de la part de Gabrielle Boulianne-Tremblay et Sophie Paradis, comédiennes et co-porte-paroles d'Interligne.

« Fidèles à nos valeurs et notre désir de faire une différence dans nos communautés, nous sommes très fiers de soutenir Interligne et ses services jeunesse. C'est par l'ouverture à la diversité sous toutes ses formes que nous enrichissons la vie des personnes et des collectivités », soutient Simon Déry, Leader du Comité LGBTQ+ de Desjardins et directeur général de la Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes.

Le jury du concours était composé entre autres de : Nicolas Ouellet, animateur radio et chroniqueur, co-porte-parole d'Interligne; Gabrielle Boulianne-Tremblay, poète et comédienne, co-porte-parole d'Interligne; Simon Boulerice, comédien, dramaturge et écrivain, co-porte-parole d'Interligne; PL Cloutier, YouTubeur.

Retrouvez une capsule vidéo par jour à partir du lundi 3 juin et les faits saillants du concours :

http://agis.interligne.co/concours/

À propos d'Interligne

Interligne est un centre de première ligne en matière d'aide et de renseignements à l'intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Grâce à son service gratuit offert 24 heures par jour, l'organisme apporte un soutien aux personnes LGBTQ+, à leurs proches et au personnel des milieux communautaire, scolaire, de la santé et des services sociaux. À travers ses activités de sensibilisation, Interligne favorise également une plus grande ouverture de la société envers les réalités des personnes LGBTQ+.

Le programme AGIS, lancé en septembre 2017 par Interligne, propose de nombreux outils et un accompagnement pour créer des espaces sécuritaires et inclusifs au sein des écoles, des cégeps et des maisons de jeunes.

Écoute téléphonique bilingue 24/7 et texto : 1 888 505-1010 (sans frais)

Clavardage : http://interligne.co/clavardage/

Site web d'Interligne : http://interligne.co

Site web du programme AGIS : https://agis.interligne.co/



SOURCE Interligne

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 10:00 et diffusé par :