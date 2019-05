Citron Hygiene LP conclut une deuxième acquisition au Royaume-Uni





TORONTO, le 31 mai 2019 /CNW/ - Citron Hygiene LP (Citron) a fait son entrée sur le marché des services d'hygiène des salles de toilettes au Royaume-Uni grâce à l'acquisition de 1st Class Hygiene (1st Class) de la famille Fantham, établie dans le Leicestershire, en Angleterre. L'acquisition a été conclue le 1er mai 2019. 1st Class exerce ses activités depuis plus de 20 ans, offrant une gamme complète de services d'hygiène des salles de toilettes et de gestion antiparasitaire et de produits connexes.

Il s'agit de la deuxième acquisition de Citron au Royaume-Uni. En juillet 2018, Citron a fait l'acquisition d'Admiral Cleaning Services Limited, également établie dans le Leicestershire, en Angleterre. De concert avec Admiral, un chef de file parmi les distributeurs de fournitures pour installations, 1st Class procure désormais à Citron l'infrastructure nécessaire pour offrir ses services d'hygiène des salles de toilettes et de gestion antiparasitaire à un groupe élargi de clients, lui permettant ainsi de créer une offre remarquablement solide pour ce marché. Les deux entités sont maintenant intégrées à Citron Hygiene UK Limited. « Nous sommes heureux de mettre en oeuvre notre vision internationale et d'accueillir 1st Class au sein de l'équipe de Citron, a déclaré Peter Farrell, président et chef de la direction de Citron. Cette acquisition nous donne l'occasion d'accueillir dans l'équipe de nouveaux membres qui possèdent beaucoup d'expérience dans le secteur des services, ce qui procure à Citron une base solide pour faire connaître à ses plateformes novatrices d'hygiène des salles de toilettes et de gestion antiparasitaire une croissance au Royaume-Uni. »

Au nom de la famille Fantham, Paul Fantham a ajouté ce qui suit : « Alors que nous cherchions à étendre nos activités au Royaume-Uni, on nous a présenté Peter et la famille élargie de Citron et nous ne pouvions qu'être enthousiastes face à leurs plans, tant au Royaume-Uni qu'à l'échelle internationale. Pour notre famille, Citron est devenu le partenaire tout indiqué. » Paul et Philip Fantham se joindront à Citron dans des postes de direction au sein de l'organisation de Citron au Royaume-Uni et ils feront partie intégrante du développement de la marque de Citron au sein du Royaume-Uni.

Citron Hygiene

Citron Hygiene est un fournisseur de premier plan en matière d'hygiène des salles de toilettes et de services alimentaires et de solutions de gestion antiparasitaire pour les établissements commerciaux, et elle offre un vaste éventail de produits chimiques et autres produits et services pour installations. Forte d'une riche expérience de plus de 40 ans dans le secteur, Citron Hygiene est établie à Toronto, en Ontario, et elle compte des bureaux partout au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Citron Hygiene est déterminée à Bâtir des espaces sainsMC grâce à des produits et processus exclusifs, un personnel accrédité et dévoué, ainsi que des partenaires fournisseurs de premier plan dignes de confiance afin d'offrir des solutions globales sans pareil en matière de santé et d'hygiène. La conception et la prestation de tous nos services illustrent nos connaissances approfondies des installations commerciales, la priorité que nous accordons aux besoins et objectifs de nos clients et le respect que nous portons à l'environnement et à sa durabilité.

