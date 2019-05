ARTSHINE PRÉSENTE ?ARTSHINE EN BOITE': UN ABONNEMENT À L'ART VISUEL





KITCHENER, Ontario, 31 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artshine et Arts4All sont heureux d'annoncer leur nouveau service d'abonnement aux arts visuels: ?Artshine en boîte'. La campagne ?Kickstarter' commence aujourd'hui avec les plans pour commencer à accepter les commandes, avec un incitatif à la tarification pour les lève-tôt jusqu'au 30 août 2019 et le premier kit Artshine dans un coffret expédié en janvier 2020.



Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur l'image ou sur le lien en dessous.

Artshine Snippet

Artshine, avec son association soeur à but non lucratif Arts4All, est une entreprise sociale innovante d'art mobile. Ensemble, Artshine et Arts4All s'emploient à créer une communauté où la participation aux arts est accessible aux personnes de tous les niveaux de revenu, d'éducation, de capacité ou de circonstances de la vie.

Fondé en 2015 par Paul Field à Kitchener, en Ontario, le programme original d'Artshine, enseigné par des professeurs artistes, propose des cours artistiques éducatifs itinérants qui visitent les écoles pour aider les élèves à développer leurs connaissances, leurs compétences et leur confiance en l'art. Des milliers d'enfants ont participé aux programmes d'Artshine, et beaucoup d'entre eux sont de retour pour les sessions suivantes. Leurs réactions, ainsi que celles de leurs parents, ont alimenté la création de l'initiative ?Artshine en boîte'. En élargissant leur offre avec le lancement de ce nouveau service d'abonnement mensuel, les enfants du Canada pourront profiter des leçons d'art enrichissantes d'Artshine dans le confort de leur foyer, tout au long de l'année.

Le programme unique d'Artshine reflète le programme scolaire du primaire en enseignant aux élèves le processus de création, l'analyse critique ainsi que les principes et éléments de conception. Les élèves utilisent leur imagination, pratiquent diverses techniques et expérimentent divers médiums. Tandis qu'ils pratiquent l'expression de soi et la réflexion, les élèves comprennent leurs émotions, se forgent des opinions et analysent leurs travaux à mesure qu'ils se familiarisent avec l'art canadien, l'art autochtone et les arts du monde entier.

Avec ce nouveau modèle d'abonnement, les familles recevront chaque mois un kit d'art qui explore un thème et un support d'art différents et comprend une vidéo en ligne et un tutoriel imprimé en anglais et en français. Les abonnés recevront des leçons créatives et engageantes comprenant des dessins, des pastels, de la peinture, des stylos 3D et bien plus encore.

«Nous sommes ravis d'avoir la possibilité d'influencer de manière positive la vie de plus en plus de gens grâce à l'art», a déclaré Field. La carrière de Paul avant de fonder Artshine, en tant que travailleur social auprès de jeunes à risque, lui a donné l'incitation de vouloir offrir aux individus un moyen sain d'exprimer leurs émotions, de renforcer leur confiance en eux-mêmes et de faire face aux difficultés que la vie leur infligerait. Son expérience en matière d'engagement des jeunes, de travail social et d'éducation artistique l'a amené à créer ce modèle innovant d'entreprise sociale autofinancée.

Avec le modèle d'entreprise sociale, les bénéfices de la programmation payante d'Artshine sont réinjectés dans la communauté par le biais de programmes à but non lucratif, Arts4All, sous forme de bourses d'études, de programmes d'art subventionnés et gratuits pour les personnes handicapées, les communautés de personnes âgées, ainsi que les jeunes défavorisés et à risque.

Avec le modèle ?Artshine en boîte' «Obtenez un, donnez un», avec chaque abonnement mensuel, Artshine prévoit de donner une leçon à un enfant qui autrement n'aurait pas accès à ce type de possibilités; améliorer la qualité de vie des personnes à risque et défavorisées en améliorant leur éducation, en renforçant leur confiance en elles-mêmes et en leur permettant de s'exprimer par le biais de l'art.

Précommandez et recevez un prix « Early Bird » à l'Artshine en boîte site web de Kickstarter: www.artshine.ca/kickstarter

À PROPOS D'ARTSHINE

Artshine est une entreprise sociale canadienne en pleine croissance qui offre des cours d'art mobiles et des services d'abonnement aux arts visuels. Le programme vise principalement les écoles, avec les programmes du midi et après l'école, mais comprend également des camps d'été, des anniversaires, des activités de renforcement de l'esprit d'équipe et des événements « Artshine et Vin » / « Artshine et Brew » axés sur les adultes. Ils sont basés à Kitchener, en Ontario, mais des programmes scolaires existent en Ontario et à Montréal. Pour plus d'informations, visitez www.artshine.ca

À PROPOS D'ARTS4ALL

Arts4All est un organisme artistique canadien à but non lucratif. Ensemble, Artshine et Arts4All s'emploient à créer une communauté où la participation aux arts est accessible aux personnes de tous les niveaux de revenu, d'éducation, de capacité ou de circonstances de la vie. Arts4All propose des programmes de parrainage, gratuits et subventionnés, proposant des expériences artistiques inclusives aux aînés, aux personnes défavorisées, incarcérées et à risque, ainsi qu'aux personnes handicapées. Pour plus d'informations, visitez www.arts4allunlimited.org

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 10:05 et diffusé par :