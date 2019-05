Semaine québécoise des personnes handicapées : un appel à l'action pour bâtir une société plus inclusive!





DRUMMONDVILLE, QC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Semaine québécoise des personnes handicapées se tiendra comme chaque année du 1er au 7 juin prochain. L'Office des personnes handicapées du Québec est heureux de souligner cet événement et se réjouit des initiatives et des activités mises en place dans les différentes régions du Québec afin de sensibiliser la population à l'importance de la participation sociale des personnes handicapées.

Sous le thème « Ensemble bâtissons une société plus inclusive! », la Semaine invite l'ensemble de la population québécoise à poser un geste pour réduire les obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées, et ainsi leur permettre de participer pleinement à la vie en société.

Citations :

« Nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir une société plus inclusive. En cette Semaine, rappelons-nous que les personnes handicapées sont des personnes uniques comme tout le monde, et adoptons envers elles et leur famille, une attitude plus ouverte, plus compréhensive et plus respectueuse. C'est la société toute entière qui en bénéficiera. »

Martin Trépanier, président du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec

« Dans bien des situations, les personnes handicapées pourraient accomplir les mêmes activités que les autres, pourvu que les obstacles à leur participation sociale aient été éliminés. Ensemble, nous pouvons agir pour lever ces obstacles. Considérez l'embauche de personnes handicapées ayant les compétences que vous recherchez, informez-vous sur les aspects liés à l'accessibilité au moment de rénover votre commerce, pensez aux personnes ayant diverses incapacités lorsque vous prévoyez un événement. Par nos actions, nous pourrons améliorer les possibilités offertes à ces personnes de participer pleinement à la vie en société. »

Anne Hébert, directrice générale de l'Office des personnes handicapées du Québec

Faits saillants :

Pendant la Semaine, l'ensemble de la population québécoise est convié à partager sur les réseaux sociaux, en utilisant le mot-clic #SQPH 2019, ses bons coups visant à accroître la participation sociale des personnes handicapées.

Cette année, l'Office a réalisé un nouveau visuel pour faire la promotion de la Semaine. Celui-ci met en scène Adayel, un enfant handicapé intégré dans un service de garde. Découvrez son histoire sur le site Web de l'Office.

L'Office diffuse plus de 25 000 affiches et plus de 300 000 feuillets annuellement pour faire la promotion de la Semaine. Cette année, grâce à un partenariat avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec, des milliers de signets de la Semaine seront distribués dans les bibliothèques membres de l'Association.

Différents outils sont offerts sur site le Web et sur la page Facebook de l'Office afin de promouvoir la Semaine, tel qu'un jeu-questionnaire et une vidéo.

En 2017, le nombre de personnes handicapées âgées de 15 ans et plus au Québec était estimé à 16,1 % de la population. Ce chiffre augmente à près de 25 % pour les personnes de 65 ans et plus.

L'Office

L'Office des personnes handicapées du Québec est un organisme gouvernemental qui contribue à favoriser la participation sociale des personnes handicapées. Il joue à ce titre un rôle déterminant en matière de conseil, de coordination et de concertation. Son expertise unique, qui lui permet de remplir activement et efficacement ce rôle, provient notamment de la composition représentative de son conseil d'administration, des services directs qu'il offre à la population, de ses travaux d'évaluation et de recherche, ainsi que de ses multiples collaborations avec des partenaires de tous les horizons. Pour plus d'information, visitez le www.ophq.gouv.qc.ca.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Semaine québécoise des personnes handicapées et pour obtenir des outils de communication : www.ophq.gouv.qc.ca/sqph

Pour en savoir plus sur l'Office des personnes handicapées du Québec, suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Officepersonneshandicapees

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à communications@ophq.gouv.qc.ca.

Source :

Patrick Inthavanh

Relationniste médias

Office des personnes handicapées du Québec

819 314-3549

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 09:00 et diffusé par :