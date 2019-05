Pour souligner les 75 ans de SSQ Assurance, la Fondation SSQ remet plus de 500 000 $ en dons à 27 organismes





QUÉBEC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le 9 mai 2019 marquait le 75e anniversaire de SSQ Assurance. Pour l'occasion, la Fondation SSQ a remis plus de 500 000 $ en dons à 27 organismes de partout au Canada.

Une invitation à soumettre une cause très courue

En novembre 2018, partenaires, délégués, employés et clients de SSQ Assurance ont été sollicités afin de soumettre une cause. Ces derniers étaient invités à proposer des projets planifiés par des organismes dont la mission les touche plus particulièrement, afin de les qualifier pour un don. Les créneaux privilégiés étaient la santé, le mieux-être, la prévention des maladies ainsi que le soutien aux jeunes en ce qui a trait au décrochage scolaire, aux problèmes de dépendance ou encore, à la réinsertion sur le marché du travail.

Cet appel à tous a connu un franc succès puisque les membres du conseil d'administration de la Fondation SSQ ont analysé plus de 280 dossiers, tous plus méritoires les uns que les autres. Au total, vingt-sept organismes ont reçu l'appui de la Fondation SSQ, et ce, tant au Québec qu'ailleurs au Canada.

« C'est un réel plaisir pour la Fondation SSQ de s'engager socialement en cette année bien spéciale du 75e anniversaire de SSQ Assurance. Pour nous, il s'agit d'une manière concrète de démontrer notre esprit collectif. Nous sommes fiers de cet important apport financier qui, nous le croyons, contribuera à aider les communautés de partout au pays », a souligné Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance.

Remise de dons

Le 27 avril dernier, lors des activités entourant l'assemblée annuelle de SSQ, Mutuelle de gestion à Québec, les organismes suivants ont reçu la première série de dons :

Centre Jacques-Cartier

Québec

75 000 $









Covenant House

Toronto

50 000 $









Covenant House

Vancouver

25 000 $









Leucan

Québec

75 000 $

Par la suite, un don de 25 000 $ a été remis le 9 mai dernier à la Fondation des Auberges du coeur alors que le 75e anniversaire de SSQ Assurance était souligné auprès des employés de Longueuil.

Puis, le tout a été clôturé le 30 mai à Québec, par une remise de dons à trois organismes de la région. Fidèle à ses origines et à l'esprit de l'oeuvre de son fondateur, le Dr Tremblay, SSQ a choisi de soutenir des projets « santé » dans Saint-Sauveur et la basse-ville de Québec en sélectionnant des organismes qui oeuvrent auprès de personnes démunies et qui accompagnent des clientèles marginalisées ou fragilisées. Ensemble, Le Pignon Bleu, SPOT Clinique communautaire de santé et d'enseignement et Motivaction Jeunesse ont reçu 115 000 $.

Membre fondateur de SOCODEVI (Société de coopération pour le développement international), SSQ Assurance participe depuis près de 35 ans à l'essor de pays en voie de développement afin d'outiller les populations en matière de santé par l'entremise de la formule mutualiste et coopérative. Voulant aussi reconnaître son partenariat de longue date avec SOCODEVI, SSQ Assurance a remis à cet organisme un montant de 25 000 $.

Finalement, dix-neuf autres organismes du Québec et du Canada se sont partagé quelque 126 500 $ :

ABC des Hauts Plateaux de Saint-Pamphile (Québec)

Action Jeunesse St-Pie X de Longueuil - Maison Kekpart (Québec)

Backpack Buddies Community First Foundation de Vancouver (Colombie-Britannique)

Big Brothers Big Sisters of Langley (Colombie-Britannique)

Boys and Girls Club of Saint-John (Nouveau-Brunswick)

Centre Solidarité Jeunesse de Québec (Québec)

Fondation des petits déjeuners de la Péninsule acadienne de Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)

Fondation RBA de Wendake (Québec)

Grands Frères et Grandes Soeurs de Domaine-du-Roy de Roberval (Québec)

Le Piolet de Québec (Québec)

Maison Jeunes-Est de Sherbrooke (Québec)

La Maison Tangente de Montréal (Québec)

Mission Old Brewery de Montréal (Québec)

Patro Charlesbourg de Québec (Québec)

PECH - Programme d'encadrement clinique et d'hébergement de Québec (Québec)

REVDEC de Montréal (Québec)

Les Scientifines de Montréal (Québec)

Solidarité Familles de Québec (Québec)

Maison des jeunes l'Antidote de Saint-Ambroise (Québec)

« Un comité de présélection, composé de membres du conseil de la Fondation, a eu la lourde tâche d'étudier plus de 280 demandes pour n'en recommander qu'une trentaine pour analyse et choix final. L'analyse des candidatures a représenté un travail colossal et parfois crève-coeur, mais combien inspirant. Finalement, nous avons découvert de nombreux organismes et de superbes projets qui, nous le souhaitons ardemment, pourront tous prendre vie », a conclu Marie Lamontagne, secrétaire et trésorière de la Fondation SSQ.

