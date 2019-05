Un rapport réclame des mesures renforcées dans la lutte antitabac





OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Le Canada manque à ses engagements envers les jeunes lorsqu'il est question de la lutte contre le tabagisme, selon un rapport publié en 2019 par le cabinet Tobacco Endgame. Le cabinet, qui regroupe des représentants d'organismes de bienfaisance en santé, des chercheurs, des médecins et d'autres experts voués à réduire les taux de tabagisme, a présenté un rapport montrant l'insuffisance des mesures actuellement mises en oeuvre pour faire échec au tabac.

Publié dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, ce rapport exhorte tous les ordres de gouvernement au pays à faire le nécessaire pour atteindre l'objectif d'échec au tabac d'un taux de tabagisme inférieur à 5 % d'ici 2035. Le taux actuel au Canada est de 16 % (selon les données statistiques de 2017).

La stratégie de lutte contre le tabagisme en vigueur est inadéquate et n'entraînera pas la réduction visée en matière de tabagisme. Le rapport fait état des progrès réalisés sur le plan de certaines politiques et mesures mises en oeuvre par les gouvernements provinciaux et fédéral, et réclame un plan stratégique coordonné pour combler les lacunes.

Les politiques examinées par le rapport concernent notamment l'investissement dans la lutte contre le tabagisme, la taxation du tabac, la réglementation entourant les produits de vapotage ainsi que les services de soutien à l'abandon tabagique. Même si le rapport souligne quelques réussites comme l'entrée en vigueur du Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée), il en conclut que le Canada n'adopte pas les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif d'échec au tabac.

Plus particulièrement, le rapport fournit une vue d'ensemble et des recommandations sur les points suivants :

Taxation du tabac - hausser les taxes sur le tabac pour réduire le tabagisme. Les recettes de la taxation du tabac devraient en partie être réinvesties dans les programmes de lutte contre le tabagisme.

Investissements dans la lutte contre le tabagisme - accroître les investissements à tous les paliers gouvernementaux et établir des priorités.

Efforts d'abandon du tabac - mettre en oeuvre une stratégie exhaustive et efficace pour favoriser l'abandon tabagique au sein de la population.

Réforme de l'industrie de la vente du tabac - recourir à des mesures strictes pour réduire davantage l'accessibilité aux produits du tabac.

Mesures de lutte contre le tabagisme - renforcer la réglementation en vigueur sur les produits du tabac en adoptant des mesures plus strictes.

Logements, campus et hôpitaux sans fumée - décourager le tabagisme et éliminer les effets de la fumée secondaire en multipliant les endroits où il est interdit de fumer.

Cigarettes électroniques - adopter des mesures plus strictes pour contrer la hausse des taux de vapotage chez les jeunes.

Le tabagisme demeure la principale cause de maladies et de morts évitables au pays, fauchant près de 45 000 vies chaque année. La nécessité d'agir se fait pressante et il s'avère essentiel que tous les ordres de gouvernement mettent en oeuvre un plan stratégique coordonné et des mesures de reddition de comptes.

Le rapport complet est accessible au microsite https://www.poumon.ca/la-lutte-contre-le-tabagisme.

Citations

Terry Dean

Président et Chef de la direction

L'Association pulmonaire du Canada

« ll est nécessaire que tous les ordres de gouvernement unissent leurs efforts pour apporter des changements drastiques aux politiques et aux mesures en vigueur de lutte contre le tabagisme. Un taux de tabagisme inférieur à 5 % d'ici 2035, ce n'est pas seulement un objectif, un chiffre ou une devise. Il s'agit de concitoyens qui vivront plus longtemps et en meilleure santé. »

Rob Cunningham

Analyste principal des politiques

Société canadienne du cancer

« L'industrie du tabac s'est comportée de façon hypocrite en augmentant ses prix nets d'impôt de manière substantielle au cours des dernières années alors qu'elle s'opposait du même coup à la hausse des taxes gouvernementales sur le tabac. Cette hausse est une mesure essentielle pour réduire le tabagisme, surtout chez les jeunes. »

Dr Andrew Pipe

Chef de la Division de prévention et de réadaptation

Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

« Le tabagisme est un problème complexe qui exige des mesures immédiates sur tous les plans. Il faut prévenir l'usage du tabac en adoptant des mesures réglementaires et en se dotant d'une stratégie plus solide de lutte contre le tabagisme. Toutefois, il ne faut pas oublier les gens qui sont sous le joug de la nicotine et dont la santé est en jeu. Nous devons nous engager à mettre en oeuvre une stratégie d'abandon du tabac qui leur permettra de retrouver une qualité de vie. »

Yves Savoie

Chef de la direction national

Fondation des maladies du coeur et de l'AVC

« Nous devons apporter des changements à la réglementation, mais aussi renforcer notre soutien aux personnes dont la santé est menacée. Il faut élaborer des stratégies d'abandon du tabac exhaustives et efficaces pour aider les personnes qui sont aux prises avec une dépendance à la nicotine. »

Neil E. Collishaw

Directeur de recherche

Médecins pour un Canada sans fumée

« Aucune mesure isolée ne sera suffisante pour atteindre l'objectif d'un taux de tabagisme inférieur à 5 % d'ici 2035. Des efforts coordonnés, des mesures vigoureuses et une action immédiate sont requis. Tous les ordres de gouvernement doivent collaborer pour mettre en oeuvre une stratégie de lutte contre le tabagisme digne du statut de chef de file mondial du Canada. Malgré les mesures réglementaires en vigueur et les efforts de sensibilisation déployés, l'industrie du tabac continue de prospérer. C'est tout simplement inacceptable. »

Robert Schwartz

Unité de recherche sur le tabac de l'Ontario; Dalla Lana School of Public Health; Université de Toronto

« L'inhalation de nicotine connaît un regain de popularité chez les jeunes. Les produits de vapotage, dont la popularité est renforcée par un marketing créatif et une réglementation inadéquate, ont initié une nouvelle génération de jeunes Canadiens à la nicotine. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, les taux de tabagisme chez les jeunes ont augmenté. Nos mesures limitées nuisent aux intérêts de ceux-ci. Nous devons agir maintenant pour mettre fin à cette tendance dangereuse dans les écoles et à cette épidémie de vapotage chez les jeunes. »

Dre Gigi Osler

Présidente

Association médicale canadienne

« Nous connaissons les effets dévastateurs du tabagisme et nous devons concentrer nos efforts pour en réduire la prévalence au pays. Il est également urgent de s'attaquer à la hausse du vapotage et à l'usage de la cigarette électronique chez les jeunes, et d'aborder les conséquences à long terme sur la santé. »

