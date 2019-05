62e conférence annuelle de la Société canadienne pour les biosciences moléculaires (SCBM) à l'IRIC





MONTRÉAL, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 62e conférence annuelle de la SCBM, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal se réjouit d'être l'hôte du congrès : Systèmes modèles en recherche sur le cancer, lequel se tiendra du 2 au 5 juin 2019. Plus spécifiquement, cette conférence portera sur la recherche pertinente pour comprendre les fondements biologiques du cancer en utilisant divers systèmes modèles, y compris des organismes modèles, des systèmes in vitro et la modélisation informatique.

Des conférenciers de renom

Plus d'une trentaine de conférenciers et invités spéciaux sont confirmés pour l'événement. Parmi ces derniers, nous avons l'honneur de recevoir comme conférencière d'ouverture, madame Helen McNeill, Ph. D., de la Faculté de médecine de l'Université de Washington, ainsi que madame Mona Nemer, Ph. D., Conseillère scientifique en chef du Canada, qui prendra part à l'atelier Science & société.

Un programme stimulant pour la communauté scientifique

Ce congrès permettra à près de 300 chercheurs, étudiants et postdocs à travers le Canada de se rassembler pour présenter leurs recherches portant sur des thématiques reliées à la cancérologie fondamentale. Quatre-vingts présentations orales seront offertes lors des séances parallèles qui auront pour thèmes : levures, invertébrés, modèles murins, modèles vertébrés, organismes modèles émergents, modèles biochimiques et biophysiques, biologie chimique, cellules souches, modèles d'hématopoïèse et d'immunité contre le cancer, xénogreffes dérivées de patients, modèles cellulaires et tissulaires, modélisation informatique, et biologie synthétique et ingénierie génomique. Une centaine de présentations additionnelles se feront par affiche. Des présentations orales seront aussi données en plénière par les récipiendaires 2019 des prix de la SCBM.

La conférence annuelle de la SCBM est aussi une occasion de réseauter et de discuter d'enjeux importants en recherche biomédicale : équité, diversité et inclusion; science et société; promotion de la recherche auprès des politiciens et du grand public; planification de carrière.

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes impliqués dans le cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, un impact significatif dans la lutte contre le cancer. Pour information: iric.ca

Consultez notre dossier de presse virtuel : https://www.iric.ca/en-bref/#MN-00

À propos de la SCBM

La Société canadienne pour les biosciences moléculaires (SCBM) est une association professionnelle de chercheurs en biochimie, biologie cellulaire, biologie moléculaire ou en génétique. La SCBM s'engage à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans les biosciences moléculaires partout au Canada, afin de mettre à profit tout notre capital humain. La SCBM joue un rôle important pour promouvoir les interactions, la communication et la collaboration entre les chercheurs, et dans la formation de la prochaine génération de chercheurs. Cette société vise à devenir la porte-parole des biochimistes, biologistes moléculaires et biologistes cellulaires tant à l'échelle nationale qu'internationale.

