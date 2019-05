La SCHL publie son portrait annuel du marché des résidences pour aînés





OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Dans les résidences pour personnes âgées, les taux d'inoccupation ont augmenté par rapport à l'an dernier en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Québec et en Nouvelle-Écosse, mais ils ont diminué en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve. C'est ce que révèlent les données régionales du Rapport sur les résidences pour personnes âgées publiées aujourd'hui par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Dans ces rapports, la SCHL décrit et analyse le marché des résidences pour personnes âgées en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et dans les provinces atlantiques. Le présent communiqué fournit les principaux faits saillants pour chaque région.

La SCHL mène l'Enquête sur les résidences pour personnes âgées chaque année en février et en mars. Cette enquête porte sur tous les centres urbains des 10 provinces et elle englobe les résidences privées et les résidences sans but lucratif.

Dans son enquête, la SCHL dénombre deux types de places : standards et non standards. Les places standards, aussi appelées « places pour personnes autonomes », sont occupées par un résident qui paie le loyer du marché et reçoit moins d'une heure et demie de soins par jour. Les places non standards sont occupées par un résident qui reçoit au moins une heure et demie de soins assidus par jour. Elles sont destinées par exemple aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence, ou encore qui ont une mobilité réduite. La catégorie des places non standards comprend aussi les places de soins de relève et les places hors marché.

Faits saillants pour les régions

Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, le taux d'inoccupation global des places standards dans les résidences pour aînés a augmenté pour la première fois depuis 2012 : il est passé de 3,0 % en 2018 à 4,2 % en 2019. Le taux d'inoccupation des places non standards est descendu de 2,1 à 1,3 % et accuse la plus forte baisse dans la région de l'Île de Vancouver Island-Central Coast.

La demande était forte pour les places dont le loyer est bas (moins de 1 900 $); le taux d'inoccupation de ces places était le moins élevé de toutes les fourchettes de loyer. Cela contraste avec les données de 2018, année où le plus faible taux était celui des places se louant entre 2 900 et 4 900 $.

4 900 $. En 2019, le loyer moyen des places standards a augmenté de 5,4 % par rapport à 2018, pour se chiffrer à 3 275 $. La plus forte hausse, soit 22 %, a été enregistrée du côté des studios, la plupart des régions ayant vu diminuer le nombre d'unités de ce type en 2019.

Alberta

Dans les résidences pour personnes âgées de l'Alberta, le taux d'inoccupation global des places standards a diminué : il est passé de 15,4 % en 2018 à 13,8 % en 2019. Le taux est descendu de 18,9 à 15,0 % à Calgary , tandis qu'il est monté de 9,1 à 9,7 % à Edmonton .

, tandis qu'il est monté de 9,1 à 9,7 % à . Le taux d'inoccupation des places non standards a augmenté en Alberta de 2018 à 2019 : il est passé de 4,0 à 7,4 %. Il était en hausse à Calgary , à Edmonton et dans le reste de l'Alberta.

2018 à 2019 : il est passé de 4,0 à 7,4 %. Il était en hausse à , à et dans le reste de l'Alberta. Le loyer mensuel moyen des places standards en Alberta est descendu de 3 296 $ en 2018 à 3 258 $ en 2019.

Dans le cas des places non standards, le loyer moyen a augmenté en Alberta en 2019 en raison d'une hausse des loyers à Edmonton .

Saskatchewan

En Saskatchewan , le taux d'inoccupation des places standards dans les résidences pour personnes âgées a augmenté pour la deuxième année d'affilée : il est passé de 15,4 % en 2018 à 16,7 % en 2019. Le taux d'inoccupation de l'ensemble des places dans la province a lui aussi connu une légère hausse durant cette période : il est passé de 13,3 à 13,9 %.

, le taux d'inoccupation des places standards dans les résidences pour personnes âgées a augmenté pour la deuxième année d'affilée : il est passé de 15,4 % en 2018 à 16,7 % en 2019. Le taux d'inoccupation de l'ensemble des places dans la province a lui aussi connu une légère hausse durant cette période : il est passé de 13,3 à 13,9 %. Dans la catégorie des places standards, le plus haut taux d'inoccupation a été enregistré dans les résidences de la province ayant ouvert leurs portes en 2000 ou après. Ces résidences avaient aussi le loyer mensuel moyen le plus élevé pour ce type de places.

En Saskatchewan , le loyer mensuel moyen des places standards est monté de 3 026 $ en 2018 à 3 034 $ en 2019.

Manitoba

Au Manitoba , le taux d'inoccupation global des places standards dans les résidences pour personnes âgées s'est établi à 3,0 % cette année, alors qu'il était de 4,8 % en 2018. Pour l'ensemble des places destinées aux aînés de la province, le taux d'inoccupation a lui aussi diminué durant cette période : il est passé de 4,3 à 2,8 %.

, le taux d'inoccupation global des places standards dans les résidences pour personnes âgées s'est établi à 3,0 % cette année, alors qu'il était de 4,8 % en 2018. Pour l'ensemble des places destinées aux aînés de la province, le taux d'inoccupation a lui aussi diminué durant cette période : il est passé de 4,3 à 2,8 %. Le loyer mensuel moyen des places standards au Manitoba est monté de 2 733 $ en 2018 à 2 819 $ en 2019.

est monté de 2 733 $ en 2018 à 2 819 $ en 2019. Dans la RMR de Winnipeg , il se situe un peu au-dessus de la moyenne provinciale cette année, soit à 2 831 $.

Ontario

Le taux d'inoccupation des places standards est demeuré relativement stable : il est passé de 10,4 % en 2018 à 10,3 % en 2019. Le taux d'inoccupation de l'ensemble des places est demeuré inchangé, à 9,9 %, ce qui représente un creux sans précédent.

En 2019, la capacité d'accueil des résidences pour personnes âgées a augmenté de 2,4 % pour atteindre 62 633 places, ce qui correspond à la croissance de la demande.

Le loyer moyen des places standards a augmenté de 3,9 %, pour s'établir à 3 759 $.

Québec

Le taux d'inoccupation des places standards au Québec s'élevait à 7,2 % en 2019, alors qu'il était de 6,9 % en 2018. Le loyer mensuel moyen des places standards se chiffrait à 1 788 $.

Le taux d'attraction au Québec s'est établi à 18,4 % en 2019. Il était nettement plus élevé qu'ailleurs au Canada ; le taux se chiffrait en moyenne à 6,1 % dans les autres provinces.

; le taux se chiffrait en moyenne à 6,1 % dans les autres provinces. Le taux d'inoccupation des places non standards est monté à 5,7 % en 2019.



Nouvelle-Écosse

Le taux d'inoccupation des places standards a progressé de 4,1 points de pourcentage, pour atteindre 10,3 %, et était le plus élevé dans la région.

Le nombre total de places en résidences pour aînés en Nouvelle-Écosse, soit 1 586, est le deuxième parmi les plus faibles au Canada atlantique, mais cette province affichait la plus grande proportion de places standards, soit 92 %.

atlantique, mais cette province affichait la plus grande proportion de places standards, soit 92 %. L'offre de places standards s'est accrue de 20 %, tandis que le nombre de résidents a baissé de 9 %. Les unités d'une chambre demeurent les plus prisées; elles représentent 59 % du nombre total de places en résidences pour aînés. Dans l'ensemble, le loyer moyen a diminué de 1,4 %, pour se chiffrer à 3 141 $.

Nouveau-Brunswick

L'offre ayant diminué plus vite que la demande, le taux d'inoccupation des places standards a baissé de 1 point de pourcentage, pour se situer à 8,3 %.

La province compte 3 740 places dans ses résidences pour personnes âgées. Le nombre de places standards a reculé de 14 %, et le nombre de résidents a baissé de 6 %.

Le loyer moyen des places standards dans la province a augmenté de 19 %, mais il demeure le plus abordable au Canada atlantique.

Île-du-Prince-Édouard

Le taux d'inoccupation des places standards plus abordables de la catégorie des salles communes et des chambres à deux lits a beaucoup diminué - il est passé de 23,3 à 2,7 % - même si le nombre d'unités de ce type a augmenté de 106 % et que les loyers se sont accrus de 34 %.

que les loyers se sont accrus de 34 %. Le loyer moyen global des places standards a augmenté de 2 %, pour atteindre 3 335 $, et était le plus élevé au Canada atlantique.

était le plus élevé au atlantique. Le nombre total de places est resté le même, mais il y avait plus de places standards et moins de places non standards en 2019 qu'en 2018. Le taux d'inoccupation global est descendu de 8,4 à 7,5 %.

Terre-Neuve

Le taux d'inoccupation enregistré à Terre-Neuve est le plus bas de la région du Canada atlantique. En 2019, il a diminué de 13 points de pourcentage, pour se situer à 7,3 %.

atlantique. En 2019, il a diminué de 13 points de pourcentage, pour se situer à 7,3 %. De 2018 à 2019, la proportion de places standards se louant plus de 2 500 $ est montée de 49 à 59 %, car le nombre de places standards plus abordables dans la catégorie des salles communes et des chambres à deux lits a baissé de 70 %.

Le loyer moyen global des places standards a augmenté de 8 %, pour se chiffrer à 3 003 $.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

