Célébration exclusive du 4 juillet de l'Empire State Building





Vues imprenables de feux d'artifice avec des mets et le bar non payant

NEW YORK, 31 mai 2019 /PRNewswire/ -- L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui la vente de billets pour sa célébration annuelle du 4 juillet sur son célèbre Observatoire du 86e étage. Cet événement exclusif offre une vue imprenable sur le spectacle de feux d'artifice du 4 juillet du Macy, un bar non payant de qualité supérieure et une cuisine gastronomique exclusivement réservés aux 200 acheteurs uniques de billets VIP.

De 19 h à 22 h, l'Observatoire sera fermé au grand public, permettant à nos invités spéciaux du 4 juillet d'avoir un accès privé à la terrasse d'observation en plein air et la possibilité de regarder les feux d'artifice depuis le meilleur point de vue de la ville de New York. Les haut-parleurs joueront la bande sonore de feux d'artifice du 4 juillet, tandis que les invités profiteront d'une vue imprenable sur le feu d'artifice, depuis le bâtiment le plus célèbre du monde.

La nourriture et les boissons seront servies au STATE Grill and Bar, le restaurant phare de l'ESB.

Les billets coûtent 500 USD chacun (taxes incluses) et sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les billets doivent être achetés ou offerts en ligne à l'adresse www.empirestatebuilding.com/july4 ou en avance à la billetterie de l'ESB.

Deux (2) paires de billets pour cet événement exclusif seront distribuées lors d'un concours organisé sur l'Instagram de l'ESB (listée ci-dessous). Les amateurs de l'Empire State Building peuvent s'inscrire au concours du jeudi 30 mai au mardi 4 juin, à midi HNE. Les gagnants seront choisis au hasard et annoncés le vendredi 7 juin.

En plus d'accueillir les célébrations du 4 juillet, l'ESB illuminera, le 4 juillet, ses lumières de tour de renommée mondiale avec des couleurs dynamiques de rouge, de blanc et de bleu.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres (de la base jusqu'au sommet de l'antenne) au-dessus du quartier de Midtown à Manhattan, l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble du monde ». Grâce à de nouveaux investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique, de l'infrastructure, des équipements et des espaces publics, l'Empire State Building a attiré des locataires de choix issus d'un large éventail de secteurs du monde entier. Dans une étude menée par Uber, l'Empire State Building a été désigné la destination de voyage la plus populaire au monde, ainsi que l'édifice préféré de l'Amérique dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour obtenir plus d'informations sur l'Empire State Building, veuillez visiter : www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding,? www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos de l'Empire State Realty Trust

L'Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), un important fonds de placement immobilier (FPI), détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles commerciaux et de bureaux à Manhattan et dans la région métropolitaine du Grand New York, parmi lesquels l'Empire State Building, le plus célèbre immeuble du monde. Le siège social de la société est basé à New York, dans l'État de New York. Son portefeuille de commerce de détail et de bureaux couvrait 938 000 mètres carrés locatifs en date du 31 mars 2019 et se composait de 873 000 mètres carrés locatifs dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois à Fairfield County, au Connecticut, et deux à Westchester County, dans l'État de New York, ainsi que d'environ 65 000 mètres carrés locatifs dans le portefeuille de commerce de détail.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/895391/Empire_State_July_4.jpg

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 08:16 et diffusé par :