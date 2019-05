Le gouvernement du Québec protège à perpétuité 10 milieux naturels d'une grande valeur écologique des régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean

En Abitibi-Témiscamingue, l'attribution d'un statut permanent de protection aux trois réserves de biodiversité vont permettre notamment la protection de communautés végétales d'intérêt, par exemple des érablières à sucre parmi les plus nordiques du Québec et des forêts rares, ainsi que la protection d'un secteur d'intérêt culturel pour la Première Nation de Timiskaming.

Sur la Côte-Nord, la réserve de biodiversité Katnukamat préservera des écosystèmes témoins du passage des glaciers et des peuplements résineux dominés par l'épinette noire. Quant à la réserve de biodiversité des Méandres-de-la-Taitaipenistouc, elle protégera des peuplements résineux et des landes boisées résineuses à fond de lichens et de mousses ainsi qu'une portion du bassin versant de la rivière du même nom.