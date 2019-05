150 participants à mobilité réduite attendus lors de la Marche festive pour l'accès aux déplacements pour les personnes handicapées clôturée par un spectacle gratuit de Martin Deschamps





QUÉBEC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées et de la semaine nationale de l'accessibilité, l'ARLPH Capitale-Nationale, CAPVISH, Carrefour familial des personnes handicapées et le Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03 (ROP03) sont fiers de convier la population de Québec à une Marche festive, le samedi 1er juin, pour un meilleur accès aux déplacements pour les personnes handicapées. Cette marche sera clôturée d'un spectacle gratuit de Martin Deschamps, porte-parole de la semaine québécoise des personnes handicapées pour la région de la Capitale-Nationale.

Plus de 150 participants à mobilité réduite sont attendus dès 13 h à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), où activités festives, magiciens, démonstration de sports adaptés et plusieurs surprises se tiendront avant le début de la marche prévue pour 14 h 30. « C'est pour un réseau de transport accessible incluant le transport adapté, des trottoirs libres d'obstacles, en bon état et déneigés, des espaces de stationnement réservés et respectés, ainsi que plus d'aide à la mobilité correspondant à la réalité québécoise qui jongle avec des hivers rigoureux, que les marcheurs et marcheuses dédieront leur parcours. Afin de respecter leurs capacités, le parcours fera environ 500 mètres, sur un terrain essentiellement plat et offrira de nombreux accommodements, notamment des places assises au départ de la marche ainsi que lors du spectacle de Martin Deschamps. De nombreux accompagnateurs et accompagnatrices seront également sur place », a souligné Jean Michel Bernier, président du ROP03.

C'est à Fleur de Lys centre commercial que prendra fin cette marche symbolique. « Nous sommes heureux d'accueillir les marcheurs et marcheuses dans un environnement accommodant et hospitalier pour les personnes à mobilité réduite. Non seulement il s'agit d'une clientèle importante pour nous, mais nous croyons qu'il est de notre devoir à tous de leur apporter un soutien afin de faciliter leur quotidien et c'est pourquoi nous les appuyons activement. Fleurs de Lys améliore ainsi l'accès pour sa clientèle à mobilité réduite tant en transport adapté que par les cheminements menant à nos locaux et par une application stricte du respect des places de stationnements réservés », mentionne Jonathan Trudel, vice-président exécutif et co-fondateur de Trudel Alliance, entreprise qui a fait l'acquisition du centre commercial en juillet dernier.

L'auteur-compositeur et interprète Martin Deschamps prendra la relève de la journée en offrant une performance gratuite en mode acoustique dès 15 h 30, à Fleur de Lys centre commercial. Depuis plusieurs années, le chanteur s'implique dans plusieurs causes comme la Semaine québécoise des personnes handicapées. Il a démontré que le courage, l'énergie, la résilience et la ténacité permettent aux talents spéciaux de s'exprimer et se développer. Lors de ce spectacle, Martin portera à Québec le message qu'avoir du fun ça prend des droits comme celui de se déplacer de façon sécuritaire à longueur d'année.

Horaire de la journée : 13 h : arrivée des participants de la Marche à l'IRDPQ, 525 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, STAC porte 15

14 h 30 : départ de la Marche de l'IRDPQ , 225 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

15 h 15 : arrivée de la Marche à Fleur de Lys centre commercial, 552 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, STAC porte 3

15 h 30 à 17 h : spectacle gratuit de Martin Deschamps, Fleur de Lys centre commercial, porte 1 et 10

À propos du Comité organisateur

Le Comité organisateur est composé de l'ARLPH Capitale-Nationale, du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH), du Carrefour familial des personnes handicapées et du Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03 (ROP03), 4 associations faisant la promotion et la défense des droits des personnes handicapées et de leurs familles.

À propos de Fleur de Lys centre commercial

Fleur de Lys centre commercial est situé au coeur de Québec, à moins de cinq minutes du centre-ville, près des grandes autoroutes et de plusieurs sites d'envergure dont le Centre Vidéotron, Expo-Cité et le futur Grand Marché de Québec. Considérant le projet de Réinvention de Trudel Alliance et les intentions de la Ville de Québec de redynamiser l'ensemble du pôle Laurentien-Hamel, il s'agit d'un secteur commercial de premier choix qui est appelé à connaître une forte croissance. Fleur de Lys offre une programmation réinventée où l'on retrouve de grandes chaînes telles que Walmart, le plus grand magasin Hart au Canada, Urban Planet, L'Équipeur, Mode Choc, Sports Experts et Maxi, ainsi que le Salon de jeux de Québec, l'exposition LUDOVICA Miniland, et plus de 140 commerces. Pour plus de renseignements, visitez le site fdlcentrecommercial.com

