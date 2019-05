Karina Bleau reçoit le Prix du CALQ - OEuvre de l'année à Laval pour le volet visuel de Music to draw to : IO





LAVAL, QC, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - OEuvre de l'année à Laval à l'artiste multidisciplinaire Karina Bleau pour le volet visuel de Music to draw to : IO. Ce prix, assorti d'un montant de 5 000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice des communications et de la promotion des arts et des lettres du Conseil, lors d'une cérémonie organisée par Culture Laval.

« Les membres du jury du Conseil ont eu un coup de coeur pour une oeuvre poétique et immersive, qui s'inscrit dans une recherche artistique singulière. Ils ont souligné la grande beauté de cette oeuvre et la portée de la collaboration avec Kid Koala, qui propulse l'artiste au niveau international », a mentionné Honorine Youmbissi.

L'oeuvre primée

L'oeuvre est composée de deux vidéos diffusées sur le web et de quatre performances visuelles présentées à la Société des Arts Technologiques de Montréal, les 24 et 25 janvier 2019. Le volet visuel de Music to Draw : IO a été créé dans le cadre d'une collaboration avec le DJ-compositeur canadien Kid Koala.

La marionnettiste chimique Karina Bleau manipule les fluides, les textures, les couleurs en s'inspirant des phénomènes physiques et chimiques de la matière. Des imageries cosmiques, océanographiques et intra-utérines reproduisant les phénomènes naturels du vivant en émergent. Un travail de la lumière et de caméras permet de révéler les détails des matières en mouvement sur des écrans de formes diverses tel que le dôme de la Satosphère.

La collaboration avec un artiste de réputation internationale a offert à l'oeuvre de Karina Bleau un rayonnement privilégié et lui a permis de travailler avec des artistes reconnus dans son studio à Sainte-Rose.

Biographie de Karina Bleau

Karina Bleau s'est d'abord formée comme marionnettiste. Sa démarche l'amène à redéfinir la marionnette et à manipuler une matière active par elle-même, comme l'eau ou le sucre. Elle poursuit ses recherches dans des pratiques hybrides et ses dernières collaborations témoignent de son intérêt pour l'interdisciplinarité. Elle participe, en s'appuyant sur sa pratique de marionnettiste, à créer le film en direct Nufonia must fall du DJ Kid Koala ainsi que des vidéoclips et des performances en direct pour son spectacle Satellite. Elle collabore actuellement au long métrage Sin La Haban de Kaveh Nabastian, au court métrage Oborobo de Maxime Le Flaguais et pour Concerto au sol du compositeur électroacousticien Félix Boisvert. En parallèle, elle codirige un espace de recherche favorisant l'approfondissement des pratiques artistiques marginales et se consacre à la transmission de son art aux jeunes.

Une capsule vidéo dressant le portrait de la lauréate sera disponible dès le 31 mai sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Les autres finalistes

Le compositeur et violoncelliste Dominique Beauséjour-Ostiguy pour l'oeuvre musicale Éléments

pour l'oeuvre musicale La chorégraphe Audrey Gaussiran pour la vidéo Portraits dansés

La mission du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

La mission de Culture Laval

Fondé en décembre 2014, Culture Laval agit à titre de partenaire privilégié en matière de développement culturel sur le territoire lavallois. Sa mission consiste à rassembler, concerter, représenter, conseiller et accompagner les acteurs du milieu culturel lavallois et leurs partenaires afin de favoriser l'essor de la culture au bénéfice des citoyens, le tout dans une perspective de développement durable.

À propos de La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

