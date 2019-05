Corporation Métaux Précieux du Québec nomme Mario Caron, Dominique Dionne et Charles Main à son conseil d'administration





MONTRÉAL, 31 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, FSE : YXEP, OTC-BB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de M. Mario Caron, Mme Dominique Dionne et M. Charles B. Main à son conseil d'administration en tant qu'administrateurs indépendants non exécutifs, à compter de maintenant.



Mario Caron

M. Caron compte 40 ans d'expérience diversifiée dans le secteur minier dans les domaines de l'élaboration de projets, de l'exploitation, des marchés des capitaux et des meilleures pratiques de gouvernance et de divulgation. Il est le président du conseil et chef de la direction par intérim de New Millenium Iron Corp. et siège actuellement aux conseils d'administration d'Algold Resources Ltd. et de Falco Resources Ltd. M. Caron a également été président, chef de la direction et administrateur de plusieurs sociétés impliquées dans l'exploration et le développement de métaux dans le monde entier, notamment Aldridge Minerals Inc., Axmin Inc., Tiberon Minerals Ltd. et Defiance Mining Corporation. Plus tôt dans sa carrière, M. Caron était vice-président des mines et de l'infrastructure pour PricewaterhouseCoopers Securities Inc. Il détient un baccalauréat en génie minier de l'Université McGill. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et de l'Association des ingénieurs professionnels de l'Ontario.

Dominique Dionne

Mme Dionne est une dirigeante chevronnée en communications et relations publiques possédant plus de 30 ans d'expérience acquise au sein de grandes entreprises reconnues comme étant des leaders mondiaux dans leur industrie. Elle a une vaste expérience au sein des secteurs de l'investissement, des ressources naturelles - notamment les domaines minier, métallurgique et forestier - et de la coopération internationale. Elle a été membre du conseil d'administration de l'Association minière du Québec de 2006 à 2013 et présidente du conseil pour les deux dernières années de son mandat. Elle préside présentement le conseil d'administration de Relations publiques sans frontières (RPSF) et est administratrice de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal et la Fondation Fabienne Colas. Mme Dionne est diplômée du Programme de développement des cadres du Harvard Business School et elle détient un baccalauréat es arts de l'Université du Québec à Montréal.

Charles B. Main

M. Main cumule plus de 30 années d'expérience dans le secteur minier et celui des finances. Ayant occupé d'août 2003 à mars 2017, le poste de vice-président finance et chef de la direction financière chez Yamana Gold Inc., il est actuellement administrateur indépendant et président du comité d'audit chez Wesdome Gold Mines Ltd et administrateur chez Corporation Éléments Critiques. M. Main est comptable professionnel agréé, membre des comptables professionnels agréés de l'Ontario et du Canada. Il a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers où il a travaillé pendant 10 ans. M. Main a également occupé les postes de directeur du développement chez Newmont Capital Corporation, de vice-président chez Normandy Mining Limited et Outokumpu Mines Ltd., ainsi que de vice-président finance chez TVX Gold Inc. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Mario Caron, Dominique Dionne et Charles Main au sein de notre conseil d'administration. Leur talent combiné et leur vaste expérience dans les domaines des mines, des affaires publiques et du financement fourniront une plus grande profondeur à notre conseil. La Société continuera à renforcer son équipe alors que nous poursuivons l'exploration sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec », a déclaré John W.W. Hick, président du conseil de QPM.

M. Michel Gauthier a démissionné du conseil pour des raisons personnelles (effectif dès maintenant). M. François Biron a informé le conseil qu'il ne se représenterait pas à l'assemblée annuelle des actionnaires (prévue le 24 juillet 2019) en accord avec les priorités assignées au travail, aux responsabilités avec d'autres conseils d'administration et à ses priorités personnelles.

« Nous remercions Michel Gauthier et François Biron pour leurs contributions au lancement de Corporation Métaux Précieux du Québec en juin 2018 et depuis cette date. Les connaissances inégalées de Michel sur le potentiel d'exploration du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James et le soutien constant de François à l'établissement d'une base solide pour la croissance ont été inestimables », a déclaré Normand Champigny, chef de la direction de QPM.



À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une nouvelle société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Goldcorp Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

