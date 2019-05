Le Festival Go vélo Montréal convie les représentants des médias à la ligne de départ du Tour la Nuit, vendredi 31 mai, dès 18 h





MONTRÉAL, 31 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce vendredi 31 mai, les représentants des médias sont conviés à la ligne de départ du Tour la Nuit , située avenue du Parc, à l'angle de l'avenue du Mont-Royal. Le site d'arrivée est situé parc Jeanne-Mance. Le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) profitera du coup d'envoi du Tour la Nuit pour lancer officiellement la saison des événements et des festivals 2019.



18 h 00 à 20 h ? ENTREVUES SPONTANÉES

Joëlle Sévigny, directrice générale de Vélo Québec Événements et Voyages, et Émile Bilodeau (à compter de 19 h 30), auteur-compositeur-interprète et porte-parole du Festival Go vélo Montréal, seront disponibles à la ligne de départ pour des entrevues. Les médias sont également invités à circuler et à faire des entrevues spontanées parmi les cyclistes en attente de partir ainsi qu'avec les personnalités publiques présentes, notamment, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et les dirigeants d'événements et festivals, membres du RÉMI et de Festival Événements Québec.

20 h 05 ? CÉRÉMONIE DE DÉPART ET ALLOCUTIONS

Le maître de cérémonie s'entretiendra sur le podium, à la ligne de départ, avec :

M. Bruno Letendre , président, Les Producteurs de lait du Québec;

, président, Les Producteurs de lait du Québec; Mme Suzanne Lareau , présidente-directrice générale, Vélo Québec;

, présidente-directrice générale, Vélo Québec; M. Hadrien Parizeau , conseiller de Ville, district Saint-Sulpice, arrondissement Ahuntsic-Cartierville et conseiller associé au comité exécutif en matière de jeunesse, de sports et de loisirs;

, conseiller de Ville, district Saint-Sulpice, arrondissement Ahuntsic-Cartierville et conseiller associé au comité exécutif en matière de jeunesse, de sports et de loisirs; M. Émile Bilodeau , auteur-compositeur-interprète et porte-parole du Festival Go vélo Montréal;

, auteur-compositeur-interprète et porte-parole du Festival Go vélo Montréal; Mme Louise Beaudoin , présidente du conseil d'administration du REMI, le Regroupement des événements majeurs internationaux;

, présidente du conseil d'administration du REMI, le Regroupement des événements majeurs internationaux; Mme Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme, gouvernement du Québec.

20 h 15 ? DÉPART DUTOUR LA NUIT

Des nacelles seront disponibles pour les représentants des médias à partir de 19 h 15. Lors du départ, seuls les caméramans auront accès aux nacelles. Les photographes pourront y monter par la suite. Les techniciens des camions micro-ondes devront prendre contact avec le technicien de la sonorisation du Tour la Nuit pour éviter toute interférence dans les fréquences de signaux.

21 h 15 à Minuit - ARRIVÉE DES PARTICIPANTS ET ANIMATION AU SITE D'ARRIVÉE

À NE MANQUER AU TOUR LA NUIT :

-Sur le parcours, un passage inédit et festif dans le Stade olympique. Plan accès pour se rendre au Stade olympique (prise de visuel) à partir du site de départ du Tour la Nuit >>>

-Le BBQ du terroir offert dès 17 h à la Terrasse Recettes d'ici, située au site de départ

-La Grande roue Le Lait au site d'arrivée, dès 17 h

-DJ-VJ au site d'arrivée, dès 21 h 30

*** Note aux journalistes et photographes : les accréditations et les informations pour vous permettre d'accéder à la ligne de départ (trajet et stationnement) ont été distribuées aux affectateurs et salles de presse ***

Prochain rendez-vous : Tour de l'Île de Montréal, dimanche matin 2 juin. Cliquez ici pour consulter l'invitation aux médias

Pour consulter l'infocirculation : www.velo.qc.ca/infocirculation

DOSSIER DE PRESSE : Festival Go vélo Montréal >>>

-Communiqués

-Plans d'accès aux sites pour les médias

-Photos/vidéos

-Parcours



À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par Les Producteurs de lait du Québec, l'événement compte également le Mouvement Desjardins, Sports Experts et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal.



À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.



Pour consulter ce communiqué dans la salle de presse



Renseignements :

Stéphanie Couillard

Attachée de presse, Vélo Québec

514 521-8356, poste 358

Cell : 514 942-0743

scouillard@velo.qc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1417fa2a-b08e-4367-9af9-25a0bd058741

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 07:05 et diffusé par :