TELUS annonce le rachat en partie de billets de série CH à un taux de 5,05 pour cent arrivant à échéance le 23 juillet 2020





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (« TELUS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait donné avis du rachat en partie, le 23 juillet 2019, de billets à 5,05 pour cent d'un capital de 650 millions sur 1 milliard de dollars canadiens qui arrivent à échéance le 23 juillet 2020 (CUSIP no 87971MAM5) (les « billets »). Les billets seront sélectionnés pour rachat au prorata. Le prix de rachat sera calculé en fonction de l'acte de fiducie applicable.



Ce communiqué est fourni à titre d'information seulement et ne constitue pas une offre d'achat ou de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunication au Canada, grâce à des revenus annuels de 14,5 milliards de dollars et à 14 millions de connexions clients, dont 9,7 millions d'abonnés des services mobiles, 1,9 million d'abonnés des services Internet, 1,2 million d'abonnés des services vocaux résidentiels et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement, ainsi que des services de sécurité résidentielle et commerciale. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre des solutions d'affaires à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur TELUS, consultez telus.com.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ian McMillan

TELUS Relations avec les investisseurs

604-695-4539

ir@TELUS.com

Francois Gaboury

Relations avec les médias de TELUS

438-862-5136

Francois.Gaboury@telus.com

Communiqué envoyé le 31 mai 2019 à 07:05 et diffusé par :