Equisoft décroche le prix du meilleur partenaire de services de l'industrie





TORONTO, le 31 mai 2019 /CNW Telbec/ - Equisoft, chef de file en conception et développement de solutions d'affaires numériques dans les domaines de la gestion de patrimoine et de l'assurance, a eu l'honneur de remporter le Radius Financial Education Award for Industry Service Provider of the Year, présenté lors de l'édition 2019 des Wealth Professional Awards à Toronto.

Considéré comme l'une des plus prestigieuses distinctions du milieu financier au Canada, ce prix souligne la capacité d'une entreprise à offrir aux conseillers financiers un soutien de premier ordre pour les aider à assurer leur croissance et à répondre aux besoins de leurs clients.

« C'est la deuxième fois que nous recevons cette distinction, la première étant en 2016. Mais le fait d'être lauréat cette année nous fait particulièrement chaud au coeur, car nous célébrons un quart de siècle dans le domaine des solutions technologiques financières », déclare Luis Romero, fondateur et président. Cela fait 25 ans que nous élaborons des solutions d'affaires spécialisées qui utilisent la technologie comme levier de croissance. Nous sommes honorés de remporter ce prix qui reconnaît nos succès dans l'industrie de la gestion du patrimoine et nous comptons poursuivre nos efforts d'innovation encore longtemps pour aider les conseillers financiers à se différencier au moyen de solutions pertinentes à valeur ajoutée », ajoute-t-il.

À propos de Wealth Professional Canada



Wealth Professional Canada (WPC) est le principal magazine d'affaires du secteur de la gestion du patrimoine et des services financiers. Il traite notamment des enjeux de l'industrie, des tendances du marché, d'analyse commerciale et de veille économique. Le magazine imprimé s'accompagne du carrefour en ligne WealthProfessional.ca, un site web qui propose l'actualité quotidienne, un forum pour l'industrie et du contenu multimédia exclusif, de même que la publication soeur Life Health Professional (LHP). Les publications WPC et LHP sont imprimées par la société de médias indépendante Key Media.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d'affaires numériques pour l'assurance vie et la gestion de patrimoine. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 50 des plus grandes institutions financières au monde et présente dans 15 pays, Equisoft propose des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Les produits phares de l'entreprise comprennent un CRM, des solutions d'analyse des besoins financiers, de répartition de l'actif, de soumissions et d'illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d'agence et de portails courtiers/agents. Equisoft est également le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme Oracle Insurance Policy Administration. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et son équipe grandissante de plus de 400 ressources établies au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu'apporte cette nouvelle ère de transformation numérique. Site Web : www.equisoft.com/fr

