STALLERGENES GREER PARTICIPERA AU CONGRÈS 2019 DE L'EAACI ET PRÉSENTERA LES RÉSULTATS DE L'ESSAI CLINIQUE DE PHASE III PORTANT SUR SON COMPRIMÉ AUX ACARIENS





Stallergenes Greer annonce aujourd'hui que les sujets présentés par la société lors du congrès annuel de EAACI, qui se tiendra à Lisbonne du 1er au 5 juin prochain, seront les suivants : la rhinite allergique induite par les acariens, le traitement de cette dernière par comprimés sublinguaux, et les avantages de l'immunothérapie allergénique (ITA) pour les patients. Ces présentations scientifiques permettront de détailler les résultats de l'essai de clinique de Phase III réalisé par la société afin d'évaluer l'efficacité et la tolérance de son comprimé STAGR320 dans le traitement de la rhinite allergique induite par les acariens.

« La rhinite allergique induite par les acariens est une pathologie chronique très prévalente, qui a souvent une incidence négative sur l'état de santé général des patients, et notamment sur le sommeil, la productivité et les loisirs. Les résultats de notre essai clinique STAGR320 seront détaillés lors de l'édition 2019 de l'EAACI. Ceux-ci font état de la volonté de Stallergenes Greer de développer une large gamme d'options thérapeutiques, au nombre desquels figurent les traitements à base de comprimés sublinguaux. Notre objectif est de faire progresser la recherche afin d'améliorer la vie des patients souffrant d'allergies », déclare Michele Antonelli, Directeur général de Stallergenes Greer.

Poster : Le 2 juin 2019, de 10h30 à 12h00

« EFFICACY OF A 300IR HOUSE DUST MITE TABLET IS CONSISTENT WHEN EVALUATED BY THE PROPORTION OF SYMPTOM-CONTROLLED DAYS: RESULTS OF A LARGE RANDOMISED, DOUBLE-BLIND PLACEBO- CONTROLLED, MULTICENTRE TRIAL »

Auteurs : P. Demoly, P. Creticos, P. Gevaert, K De Blay, K. Kowal, M. Le Gall, N. Nenasheva, G. Passalacqua, O. Pfaar, M. Tortajada-Girbés, V. Vidal, T.Casale, J. Corren

Poster : Le 2 juin 2019, de 10h30 à 12h00

« QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HOUSE DUST MITE-ASSOCIATED ALLERGIC RHINITIS TREATED WITH 300IR HOUSE DUST MITE SUBLINGUAL TABLET: RESULTS OF A LARGE MULTICENTRE CLINICAL TRIAL »

Auteurs : T. Casale, P. Creticos, F. De Blay, P. Gevaert, K. Kowal, M. Le Gall, N. Nenasheva, G. Passalacqua, O. Pfaar, M. Tortajada-Girbés, C. Vidal, P. Demoly, J. Corren

Poster : Le 4 juin 2019 : de 12h00 à 13h30

« ?BLOCKERS' CAN BENEFIT FROM 300IR HOUSE DUST MITE TABLET - RESULTS OF A LARGE MULTICENTRE CLINICAL TRIAL IN HOUSE DUST MITE INDUCED ALLERGIC RHINITIS PATIENTS »

Auteurs : P. Demoly, P. Creticos, F. De Blay, P. Gevaert, K. Kowal, M. Le Gall, N. Nenasheva, G. Passalacqua, O. Pfaar, M. Tortajada-Girbés, C. Vidal, T. Casale, J. Corren

A PROPOS DE L'ESSAI CLINIQUE DE PHASE III STAGR320

Cet essai de phase III est un essai clinique mondial multicentrique randomisé, réalisé en double aveugle contre placebo. Il a permis d'évaluer l'efficacité et la tolérance de STAGR320 administré quotidiennement à une dose de 300 IR à des patients adultes et adolescents âgés de 12 à 65 ans. Les patients souffrant de rhinite allergique due aux acariens depuis au moins un an, avec sensibilisation aux acariens D. pteronyssinus et/ou au D. farinae confirmée par un test cutané et un dosage sérique des immunoglobulines E spécifique aux acariens, étaient éligibles pour participer à l'essai.

Il s'agit du plus important essai de phase III jamais mené pour évaluer le traitement de la rhinite allergique due aux acariens chez l'adulte et l'adolescent. Plus de 1 600 patients ont été inclus dans cette étude à laquelle ont participé 231 centres investigateurs à travers 13 pays. Les investigateurs coordinateurs internationaux en étaient le Pr Pascal Demoly, Professeur au Département de Pneumologie et d'Addictologie du Pôle Coeur Poumons ? Hôpital Arnaud de Villeneuve ? CHU de Montpellier, Président du Collège des Enseignants d'Allergologie, Président de la Fédération française d'allergologie, et le Pr Thomas Casale, Professeur de médecine et de pédiatrie à l'Université de Floride du Sud (États-Unis).

A PROPOS DE STALLERGENES GREER Ltd

Stallergenes Greer Ltd, dont le siège social est situé à Londres (Royaume-Uni) est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de services d'immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer Ltd est la société mère de GREER Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France).

