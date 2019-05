Efficient Robotics lance une technologie de plateforme microfluidique commerciale entièrement automatisée capable de passer au crible en un seul jour des millions de biomolécules et de cellules





La technologie révolutionne le processus de criblage à très haut débit pour l'optimisation des enzymes, des anticorps, des protéines, des souches microbiennes et des cellules de mammifères

STUTTGART, Allemagne, DES MOINES, Iowa et SANTA BARBARA, Californie, 31 mai 2019 /PRNewswire/ -- La communauté mondiale de la recherche et du développement en biotechnologie dispose désormais d'une plateforme microfluidique révolutionnaire qui transforme totalement le processus de criblage à très haut débit pour l'optimisation des enzymes, des anticorps, des protéines, des souches microbiennes et des cellules de mammifères. Efficient Robotics GmbH a annoncé la commercialisation de son poste de travail de criblage Nano-Titer-Pipe (NTP) pour le criblage et l'optimisation de millions de biomolécules et de cellules en heures et jours, par opposition aux technologies conventionnelles qui prennent des semaines et même des mois. L'époque où l'industrie de la biotechnologie devait compter uniquement sur la technologie de criblage « à bras robotique » conventionnelle est révolue. Le poste de travail de criblage NTP d'Efficient Robotics GmbH est plus rapide et plus rentable que les technologies conventionnelles.

« Après 15 ans d'efforts de développement soutenus, l'industrie de la biotechnologie dispose désormais d'une technologie microfluidique commerciale capable de traiter en série des millions de gouttelettes par jour, notamment l'inoculation de gouttelettes et la précision d'incubation, l'addition et l'incubation de tests, ainsi que la détection et la sélection sensibles », a indiqué le Dr Marc Koltermann, président d'Efficient Robotics GmbH. « Le poste de travail de criblage NTP peut être démarré d'un seul clic par n'importe quelle personne au laboratoire et fournit de manière entièrement automatisée les résultats de millions d'échantillons avec une précision extrême », a déclaré le Dr Koltermann.

Efficient Robotics GmbH effectue une évaluation commerciale des marchés mondiaux de la biochimie. Toutefois, le secteur des biotechnologies de l'Union européenne et des États-Unis a suscité un vif intérêt commercial pour la société. « La rapidité du poste de travail de criblage NTP réduit les temps de développement des cellules et des biomolécules améliorées de plusieurs mois à quelques jours. Son coût d'acquisition peu élevé en fait une solution technologique très attrayante pour les applications en évolution dirigée, le développement de souches et de lignées cellulaires et de nombreux autres processus de sélection biotechnologique », a indiqué le directeur du marketing et des ventes mondiales, Martin Mitchell.

Efficient Robotics est une société de premier plan dans le développement, la production et la commercialisation de systèmes microfluidiques automatisés pour les industries pharmaceutique, biotechnologique et chimique. Efficient Robotics a préparé le poste de travail de criblage NTP pour l'installation et la mise en service d'un déploiement commercial global. Pour davantage d'informations d'ordre technique et commercial, notamment une vidéo sur la technologie, allez sur www.efficient-robotics.com/video.

