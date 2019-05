Enlight Renewable Energy signes des accords pour l'acquisition et la construction d'un parc éolien de 113 MW en Suède





Le projet, qui comprendra 27 éoliennes, devrait générer des revenus de 10 à 12 millions d'euros par an au cours des 12 premières années, puis de 17 à 24 millions d'euros par an pendant les 18 années suivantes

Toutes les procédures de développement du matériel ont été achevées, et la construction devrait commencer cette année

TEL AVIV, Israël, 31 mai 2019 /PRNewswire/ -- Enlight Renewable Energy (TASE : ENLT) a annoncé aujourd'hui avoir signé une série d'accords visant à acquérir, investir et construire un parc éolien de 113 mégawatts en Suède, lequel est déjà prêt à être construit. Situé dans le sud de la Suède, le projet « Picasso » devrait inclure 27 éoliennes de 4,2 mégawatts chacune. Toutes les procédures de développement du matériel ont été achevées. Les premiers travaux de construction commenceront immédiatement, et Enlight estime que la clôture financière du projet sera achevée au cours du quatrième trimestre 2019, avec une exploitation commerciale prévue pour le premier semestre 2021.

L'investissement total est estimé dans une fourchette comprise entre 135 et 140 millions d'euros, en incluant les accords de construction, de gestion et d'acquisition des droits au sein de la société détentrice du projet. D'après les estimations d'Enlight, le capital nécessaire pour le projet s'élèvera à environ 40 à 45 % de l'investissement total.

La société détentrice du projet vendra environ la moitié de l'électricité produite par ce parc éolien pendant les 12 premières années en vertu d'un accord commercial de vente d'électricité, et le reste de la production sera vendu sur le marché de l'électricité de l'Europe du Nord (Nord Pool), le plus grand marché de l'électricité d'Europe. Enlight mène actuellement des négociations sur un contrat d'achat d'électricité (CAE) dans le cadre duquel le prix de l'électricité de ladite production est fixe pour une période de 12 ans.

D'après cette répartition et les prévisions actuelles des futurs tarifs de l'électricité pratiqués en Suède par POYRY, les ventes d'électricité devraient représenter 10 à 12 millions d'euros par an au cours des 12 premières années, puis environ 17 à 24 millions d'euros par an pendant les 18 années suivantes. Les accords d'approvisionnement et de service des éoliennes ont été signés avec le leader mondial du secteur, Vestas, et incluent une garantie sur une durée de vie de 30 ans. Le maître d'oeuvre pour le reste de la construction du parc éolien est Svevia, une société suédoise de premier plan qui possède une vaste expérience en projets infrastructurels et en construction de parcs éoliens.

Gilad Yavetz, PDG d'Enlight, a déclaré : « La signature de cet accord en Suède s'inscrit dans le cadre d'une décision stratégique de grande envergure de la part d'Enlight visant à développer ses activités sur les marchés développés, dans lesquels il est déjà possible de vendre de l'électricité issue de sources renouvelables aux prix du marché et sans subventions. Cet accord s'ajoute au projet gigantesque en cours de développement par Enlight en Espagne et à d'autres projets sur lesquels la société travaille sur des marchés développés. Nous estimons que cette activité, en plus de nos opérations en Israël et sur les marchés en développement, garantit à Enlight une croissance accélérée soutenue, tout en créant une structure équilibrée et en renforçant la diversification entre les divers secteurs de notre activité. »

Enlight Renewable Energy, cotée dans l'indice 125 de la Bourse de Tel Aviv (TASE : ENLT), est détenue à 96 % par le public. La société figure parmi les leaders européens du développement, du financement, de la construction et de l'exploitation de projets d'énergie renouvelable, opérant actuellement en Israël et en Europe. Depuis sa création en 2008, la société a construit plus de 13 projets avec une capacité totale de plus de 500 MW, et elle développe actuellement un important pipeline de projets dans différents pays, parmi lesquels plus de 600 MW sont à des stades de développement avancés et presque prêts à être construits.

La succursale suédoise du cabinet juridique DLA Piper a agi comme conseiller juridique d'Enlight pour l'accord.

