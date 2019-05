Moody's Analytics et QED annoncent un partenariat visant à fournir des solutions IFRS 17 aux assureurs en Afrique





Moody's Analytics, un fournisseur global de solutions de renseignements financiers, a annoncé avoir établi une nouvelle collaboration avec la société QED pour fournir aux assureurs situés en Afrique des services de consultations et des solutions de logiciels afin de satisfaire la nouvelle norme fondée sur la comptabilité des contrats d'assurance IFRS 17 (International Financial Reporting Standards).

QED, une société pionnière en consultations actuarielles dont le siège se trouve en Afrique du Sud, rejoint le programme PartnerAlliance propre à Moody's Analytics. Son équipe IFRS 17 a développé une certaine expertise concernant la solution RiskIntegritytm IRFS 17 de Moody's Analytics, et offrira des services de consultations et une assistance aux assureurs partout dans le continent. QED travaillera avec les assureurs pour mettre en oeuvre la solution IFRS 17 de Moody's Analytics, offerte comme un logiciel en tant que service, un modèle opérationnel fournissant aux assureurs un moyen plus rapide et plus rentable qui leur permet de mettre en oeuvre leur technologie IFRS 17.

Le mois dernier, Moody's Analytics a remporté le titre de leader de sa catégorie dans un rapport de Chartis Research qui a évalué les principaux fournisseurs de solutions IFRS 17.

"Alors que les assureurs africains se préparent aux solutions IFRS 17, les besoins en services de consultations, de logiciels et d'une assistance ne cessent de croître pour les aider à satisfaire la nouvelle norme avec confiance", a déclaré Tracy Lister, Directrice Associée et Chef des Solutions IFRS17 chez la société QED. "Nous avons hâte de travailler avec Moody's Analytics pour apporter une valeur ajoutée au marché africain, en combinant sa solution leader sur le marché IFRS 17 à notre expertise en matière de services de consultations".

Pour sa part, Massimiliano Neri, Responsable des Solutions IFRS 17 chez Moody's Analytics a dit : "Moody's Analytics travaillera avec QED pour aider les assureurs africains à mettre en oeuvre leurs projets IFRS 17, en leur offrant une solution inégalée qu'ils peuvent mettre en oeuvre et utiliser immédiatement".

A noter que la société QED rejoint le programme PartnerAlliance comme Membre. Cette alliance est non exclusive, et les deux sociétés restent indépendantes et peuvent collaborer avec d'autres parties dans le meilleur intérêt de leurs clients respectifs.

Les assureurs intéressés sont invités à rejoindre les experts de Moody's Analytics, de la société QED et d'autres organisations au roadshow IFRS 17 organisé par Moody's Analytics qui se déroulera le 11 juin à l'Hôtel Sandton Sun à Johannesburg. Les participants apprendront plus sur les exigences et les opportunités offertes par la mise en oeuvre de la nouvelle norme de comptabilité.

Cliquer ici pour savoir plus sur la solution RiskIntegrity IFRS 17 offerte par Moody's Analytics.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils d'analyse pour aider les chefs d'entreprise à prendre plus rapidement des décisions plus éclairées. Notre expertise approfondie du risque, nos ressources d'information exhaustives et notre mise en oeuvre novatrice des technologies aident nos clients à explorer avec davantage de confiance un marché en pleine évolution. Des nombreux prix ont reconnu l'ensemble de nos solutions : de la recherche, des données, des logiciels et des services professionnels, fournissant une expérience client homogène. Nous inspirons de la confiance à des milliers d'organisations à travers le monde, grâce à notre engagement en faveur de l'excellence, notre approche ouverte et notre priorité accordée à la satisfaction des besoins clients. Pour de plus amples informations à propos de Moody's Analytics, veuillez consulter notre site électronique ou rejoignez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody's Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars en 2018, emploie environ 13 200 personnes dans le monde et est présente dans 42 pays.

À propos de QED

Le siège principal de QED est basé à Johannesburg, et ses bureaux régionaux sont répandus à Maurice, au Kenya et au Nigéria. La société fournit des services actuariels à plus de 140 sociétés réparties dans 17 pays en Afrique, ainsi qu'au Royaume-Uni et dans les Caraïbes. Les équipes de services de consultations spécialisées offrent des solutions actuarielles et des solutions de gestion de risques aux assureurs vie et non-vie, aux prestataires de soins de santé, aux fonds de pension, aux banques, aux organismes de réglementation et aux industries, aux associations d'assurances, aux détaillants et aux organisations de développement. Pour de plus amples informations sur QED, veuillez consulter le site électronique suivant : www.qedact.com.

