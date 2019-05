« Born to Lead » (Née pour diriger) : TCL a lancé l'événement de nomination du trophée « TCL Player of The Game » de la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2019





La Coupe du monde de basket-ball FIBA 2019 et la 18e Coupe du monde de basket-ball FIBA auront lieu à Pékin, Guangzhou (Canton), Nankin, Shanghai, Wuhan, Shenzhen, Foshan et Dongguan du 31 août au 15 septembre 2019, il y aura 32 équipes participantes pour la première fois.

À l'approche de l'événement, TCL et la FIBA ont annoncé le projet de trophée « TCL Player of The Game » (Joueur du match TCL) créé par TCL pour la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2019 le 23 mai 2019 ; en même temps a eu lieu le lancement de l'événement de nomination du trophée. TCL ? société chinoise impliquée depuis le plus longtemps dans le projet pour le basket ? soutient le développement du secteur du basket depuis la transformation de la marque en 2009. Elle a soutenu successivement l'équipe nationale chinoise de basket-ball masculin et la ligue CBA, et est devenue officiellement le partenaire mondial de la FIBA en 2018.

Première compétition internationale de basket-ball organisée en Chine, la Coupe du monde de basket-ball a attiré considérablement l'attention générale. Le joueur vedette qui décrochera le prix « Player of The Game » (Joueur du match) est celui qui suscitera le plus d'attention lors de la compétition. TCL bénéficie du droit d'appellation du trophée « Player of The Game », ainsi que de la conception et de la production du trophée. Le centre de conception industrielle de TCL est responsable de la mission visant à intégrer l'essence de la culture chinoise dans l'esprit du basket international et à montrer au monde l'interprétation par la Chine de la culture du basket et sa compréhension de celle-ci.

Comme l'élément central du logo de la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2019 est basé sur le maquillage du visage de l'opéra de Pékin, le centre de conception industrielle de TCL s'est inspiré du drapeau d'armure du costume des combattants de l'opéra de Pékin, qui symbolise l'esprit de la lutte et du combat. TCL espère que le design unique du trophée permet de visualiser l'esprit d'entreprise de « Born to Lead » ainsi que le courage et la soif de gagner des joueurs sur le terrain, mettant en lumière l'esprit de la marque et l'attitude culturelle de TCL.

L'événement de nomination du trophée « TCL Player of The Game » a officiellement démarré le 23 mai. Nous vous invitons à visiter les sites Weibo et WeChat officiels de TCL « The Creative Life » pour laisser votre marque à l'occasion de cette Coupe du monde !

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 22:05 et diffusé par :