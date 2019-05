Optiv Security obtient le deuxième score le plus élevé dans la catégorie des services actuels de réponse aux incidents de cybersécurité, selon un rapport d'analyse indépendant





Optiv Security, une société internationale d'intégration de solutions bout en bout de cybersécurité, a reçu le deuxième score le plus élevé dans la catégorie de services actuels de réponse aux incidents de cybersécurité, par Forrester Research. Le rapport Forrester WaveTM sur les services de réponse aux incidents de cybersécurité (1er trimestre 2019) indique qu'Optiv a obtenu le score le plus élevé possible dans les critères de préparation aux incidents, d'élaboration de rapports et d'assistance post-incident, et de durée moyenne par réponse.

Selon le rapport, "Optiv (...) propose une excellente gamme de solutions", et souligne que la Société "dispose d'un solide modèle d'engagement, de produits rétroactifs comprenant des feuilles de route de restauration pour aider les clients à éviter les récurrences, et de références client toutes positives, sans exception". Toujours selon le rapport, "Optiv est un partenaire de choix pour les questions allant de la préparation aux incidents jusqu'à la restauration".

"Les dirigeants d'entreprise doivent aujourd'hui prendre en charge la croissance technologique et commerciale, tout en assurant l'exécution de programmes résistants aux cyber menaces et prêts à réagir, répondre et restaurer en cas de problème", déclare Bill Young, vice-président et directeur général en charge de la gestion des menaces chez Optiv. "La cyber résilience nécessite une stratégie s'appuyant sur les meilleures pratiques en sécurité, y compris une planification proactive de la gestion des incidents, des tests de pénétration programmatique, des capacités de détection et de réponse efficaces, et une veille sur mesure et en temps réel des menaces. En répondant aux besoins de cybersécurité avec le point de vue des cybercriminels, les entreprises peuvent créer des programmes plus résilients conçus à partir de tests de sécurité factuels et offensifs."

Et M. Young de continuer: "Optiv se positionne de manière unique dans le secteur pour fournir à ses clients des informations sans pareil, des services exhaustifs, et un point de référence couvrant l'intégralité du cycle de vie de la cybersécurité (planification, fabrication, exécution). Nous oeuvrons pour donner les moyens à nos clients de stopper les incidents, mais aussi et surtout de prévenir les attaques et de renforcer leurs opérations. Pour cela, nous accompagnons les entreprises dans la création, la préparation et l'exécution de stratégies de réponse aux incidents, qui sont optimisées et mises en pratique en fonction de l'évolution de l'entreprise, en apportant des ressources éprouvées pour renforcer les compétences du personnel, et en fournissant des services d'assistance, comme la chasse aux menaces et la criminalistique informatique, qui contribuent à réduire l'impact des intrusions et la perte de données. Recevoir de Forrester le deuxième score le plus élevé dans la catégorie des services actuels valide notre approche unique et les répercussions favorables que nous avons sur les activités de nos clients."

Les services de gestion des incidents pour entreprise d'Optiv contribuent à réduire la probabilité d'attaques ou d'incidents, à sécuriser leurs environnements contre les menaces, et à restaurer leurs systèmes après un incident tout en minimisant les aspects perturbateurs. La gamme complète de services de gestion des incidents pour entreprise d'Optiv peut être structurée de manière à correspondre au modèle commercial de chaque client, permettant ainsi aux clients de:

Se préparer ? en identifiant les points faibles de la stratégie de gestion des incidents, de chasser et détecter les menaces inconnues dans leur infrastructure, de documenter le personnel clef et l'enchaînement des étapes, de valider et tester les efforts de réponse, et de déterminer les étapes suivantes afin d'accroître la résilience.

? en identifiant les points faibles de la stratégie de gestion des incidents, de chasser et détecter les menaces inconnues dans leur infrastructure, de documenter le personnel clef et l'enchaînement des étapes, de valider et tester les efforts de réponse, et de déterminer les étapes suivantes afin d'accroître la résilience. Répondre durant et après un incident ? découvrir les actions prises par les cybercriminels, détailler l'ampleur d'une infraction, identifier les étapes pour éliminer les menaces actives se trouvant dans leurs environnements, limiter la perte de données, et améliorer les commandes de sécurité.

? découvrir les actions prises par les cybercriminels, détailler l'ampleur d'une infraction, identifier les étapes pour éliminer les menaces actives se trouvant dans leurs environnements, limiter la perte de données, et améliorer les commandes de sécurité. Pérenniser ? s'assurer qu'ils se trouvent dans un état permanent de préparation contre les attaques et les incidents inattendus grâce aux experts d'Optiv qui sont de garde et disponibles sans discontinuité, tout au long de l'année. Les spécialistes en sécurité et en logiciels malveillants d'Optiv analysent les systèmes des clients pour trouver d'éventuels indicateurs d'infraction, réaliser une analyse étayée par de vastes connaissances exclusives relatives aux codes, signatures et attaques de maliciels, et apporter une expertise continue.

Veuillez visiter le site d'Optiv pour découvrir plus en détail les services de gestion des incidents d'Optiv.

À propos d'Optiv Security

Optiv est une société internationale d'intégration de solutions de cybersécurité et un partenaire de confiance unique spécialisé dans la sécurité en ligne. Nos capacités de bout en bout couvrent la gestion et la transformation des risques, la transformation numérique, la gestion des menaces, les opérations en ligne, la gestion des identités et des données, et l'intégration et l'innovation. Nous aidons les entreprises à mettre au point des programmes de cybersécurité plus robustes, simples et rentables, répondant aux exigences de résultats. Chez Optiv, nous modernisons la cybersécurité pour permettre à nos clients de créer de nouveaux modèles de consommation, d'intégrer des infrastructures et des technologies pour optimiser la valeur, d'obtenir des résultats quantifiables, et d'effectuer un alignement parfait entre leurs solutions et objectifs commerciaux. Pour de plus amples renseignements sur Optiv, veuillez visiter www.optiv.com.

