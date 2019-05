Planview est reconnue comme un leader dans le Quadrant magique 2019 de Gartner, pour la gestion de projets et de portefeuilles





Gartner a désigné Planview comme un leader dans son « Quadrant magique pour la gestion de projets et de portefeuilles » établi en mai 2019. C'est la deuxième année consécutive que la Société atteint cette première place en raison de sa capacité d'exécution et de l'exhaustivité de sa vision. Gartner a évalué l'offre de produits de Planview, liée à la gestion de projets et de portefeuilles (project portfolio management, PPM).

Les produits PPM de Planview comprennent Planview Enterprise Onetm pour la gestion de portefeuilles et de ressources à l'échelle de l'entreprise, Planview PPM Protm pour la gestion de portefeuilles et de ressources de niveau intermédiaire, Planview LeanKittm pour la prestation Efficiente et Agile (Lean and Agile), Planview Projectplacetm pour la gestion du travail collaboratif, et Planview Spigittm pour la gestion de l'innovation d'entreprise.

Selon Gartner, « Pour faire évoluer les activités numériques, les responsables de la PPM doivent adopter de nouvelles approches en matière de planification stratégique et de mise en oeuvre, tout en menant mener à bien des initiatives et des programmes de transformation commerciale. Les responsables PPM doivent adopter des méthodes simplifiées d'utilisation de plusieurs types d'outils PPM afin de prendre en charge à la fois la prise de décision et l'exécution, sans introduire de redondance technologique. » 1

« À l'heure où le monde du travail est en pleine mutation, les organisations doivent repenser la manière dont elles font correspondre stratégie et prestation. La planification stratégique et la gestion de portefeuille n'ont jamais été aussi importantes, mais la connexion avec les équipes de prestation nécessite de prendre en compte leurs différentes manières de travailler, qu'il s'agisse de projets traditionnels ou d'un travail collaboratif de type Lean-Agile ou non structuré », a déclaré Patrick Tickle, responsable produit, chez Planview. « Les solutions de Planview permettent à nos clients de sélectionner les expériences idéales pour chaque équipe, tout en garantissant l'alignement stratégique de chaque approche liée à l'exécution de travaux. »

Les clients qui utilisent Planview Enterprise One et Planview PPM Pro peuvent tirer parti de la licence utilisateur Planview Team Member Flex, pour choisir l'expérience adaptée au fonctionnement de chaque équipe. Les organisations peuvent choisir la meilleure combinaison de Lean-Agile, de travail collaboratif, ou de capacités traditionnelles de membre d'équipe PPM, tout en ayant la possibilité de basculer périodiquement entre différentes expériences d'utilisateurs, à mesure que les méthodes de travail changent. À terme, le travail fourni est lié au plan intégré de stratégie et de portefeuille, et offre une visibilité aux parties prenantes, favorisant l'alignement organisationnel et permettant une transformation à l'échelle de l'entreprise.

Planview montrera comment ses solutions peuvent transformer la stratégie en prestation, dans un environnement de travail en pleine mutation, lors des Gartner Program & Portfolio Management Summits, de 2019, qui se dérouleront à Londres les 5 et 6 juin, et à Washington, DC du 17 au 19 juin.

1 Gartner, Magic Quadrant for Project and Portfolio Management, Daniel Stang, Mbula Schoen, Anthony Henderson, 21 mai 2019

