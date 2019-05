CEMEX termine le déploiement de CEMEX Go pour ses clients du monde entier





CEMEX, S.A.B. de C.V. (« CEMEX ») (NYSE : CX) a annoncé aujourd'hui avoir achevé avec succès le déploiement de sa plateforme CEMEX Go, laquelle établit les bases d'un service client de qualité supérieure, dans le secteur mondial des matériaux de construction. Pour répondre aux besoins de ses clients, CEMEX s'est engagée à développer de manière proactive des produits innovants et des solutions de pointe. Le succès soutenu de CEMEX Go témoigne de l'engagement client, de la société, et de sa constante focalisation sur l'innovation et l'amélioration continues.

Fernando A. Gonzalez, président-directeur général de CEMEX, a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers que se réalise notre vision d'offrir à nos clients du monde entier l'expérience client optimale rendue possible par la technologie numérique. Après avoir fait ses preuves comme « changeur de donne », CEMEX Go devient pour nos clients un outil établi et essentiel dont l'accessibilité en tout lieu et à tout moment leur permet de gérer leur entreprise avec une efficacité accrue. »

Et M. Gonzalez d'ajouter : « Et nous n'en resterons pas là. Nous venons seulement de mener à bien la phase initiale de la transformation numérique de CEMEX, qui vise à fournir aux clients une expérience omnicanal sans pareille, et à réinventer l'industrie des matériaux de construction. Nous allons donc poursuivre le développement de CEMEX Go afin de continuer à améliorer le service que nous fournissons à nos clients. »

Principales étapes franchies à ce jour par CEMEX Go :

Désormais disponible dans 21 pays.

96 % des clients récurrents de l'entreprise utilisent CEMEX Go.

45 % des ventes mondiales totales de CEMEX sont traitées par CEMEX Go.

Plus de 500 000 paiements sont effectués chaque année sur la plateforme.

1,5 million de livraisons passent par CEMEX Go sur une base annuelle.

CEMEX Go est une solution numérique évolutive et à la pointe de la technologie, qui automatise le cycle allant de la commande à l'encaissement, ce qui permet aux clients de CEMEX d'acheter des produits, de suivre les livraisons et de gérer les commandes de manière transparente et en temps réel. En créant une expérience client supérieure à tout ce qui a été offert par le passé, la plateforme s'impose comme étant la seule de ce type dans l'industrie mondiale des matériaux de construction. De plus, CEMEX Go continue de transformer le rôle des équipes commerciales de l'entreprise, en leur permettant de consacrer plus de temps à mieux servir les clients.

Avec CEMEX Go, les clients peuvent contrôler tous les aspects de leurs relations commerciales avec CEMEX, car ils peuvent prendre en charge et suivre en permanence leurs commandes, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, CEMEX Go est une solution numérique entièrement sécurisée et fiable qui simplifie la vie des clients, et offre un accès rapide à des informations détaillées, tout en fournissant une analyse approfondie et des informations commerciales. Tout cela permet aux clients de prendre des décisions plus éclairées et de rationaliser leur expérience.

CEMEX Go est un projet de R&D, d'innovation et de développement commercial de CEMEX. Mené par le réseau mondial de collaboration R&D, ce projet est supervisé par les CEMEX Research Centers, basés en Suisse.

CEMEX est une société mondiale de matériaux de construction, qui fournit des produits de haute qualité, et des services fiables. CEMEX s'attache depuis longtemps à améliorer le bien-être de ses clients, grâce à ses solutions de construction novatrices, ses avancées en matière d'efficacité, et ses efforts visant à promouvoir un futur durable. Pour en savoir plus sur CEMEX, veuillez consulter le site : www.cemex.com

Suivez-nous sur : facebook.com/cemex, twitter.com/cemex, instagram.com/cemex/, youtube.com/cemex

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prévisionnelles qui sont nécessairement assujetties à des risques, des incertitudes et des hypothèses. De nombreux facteurs peuvent faire varier sensiblement les résultats, la performance, ou les réalisations réels de CEMEX, voire la transaction décrite dans les présentes, de ceux évoqués ou impliqués dans ce communiqué. Ne pas satisfaire à certaines des conditions de clôture habituelles est l'un de ces facteurs. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se matérialiser, ou si des hypothèses sous-jacentes s'avéraient être erronées, les résultats réels pourraient s'écarter de façon substantielle de ceux décrits dans les présentes. CEMEX rejette toute obligation de mise à jour ou de correction des informations contenues dans ce communiqué de presse. CEMEX n'est pas responsable du contenu d'une page Web ou d'un site Web tiers cité(e) ou accessible dans ce communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 20:25 et diffusé par :