Avis aux médias - Point de presse conjoint des maires de Longueuil et de Lévis





LÉVIS, QC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada (AFCDC) invite les représentants des médias à un point de presse conjoint de la mairesse de Longueuil et du maire de Lévis qui seront accompagnés d'une délégation de plus de 40 entrepreneurs de la région de la Montérégie. Cette délégation a été organisée par Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS).

La mairesse de Longueuil prendra position concernant la future construction du nouveau navire Vacancier assurant la liaison entre l'archipel madelinot et Montréal. Ce nouveau navire sera financé à plus de 90% par les contribuables québécois. Mme Parent et M. Lehouillier commenteront également la récente décision du premier ministre Trudeau d'ajouter un troisième chantier naval à la Stratégie fédérale de construction navale.

Mme Parent et M. Lehouillier réclameront une décision finale du gouvernement Trudeau avant la fin juin.

OBJET : Point de presse conjoint des maires de Longueuil et de Lévis.



QUI : Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Donald Albert, président de l'AFCDC-Montérégie

André Komlosy, président de l'AFCDC



DATE : Vendredi, le 31 mai 2019 à 10 h 00



ENDROIT : Chantier Davie Canada, 399 rue St-Joseph Est, Lévis (guérite principale)

