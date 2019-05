Cérémonie de passation des pouvoirs au Bureau de libération conditionnelle de district de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest





EDMONTON, le 30 mai 2019 /CNW/ - Le 30 mai 2019, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie de passation des pouvoirs au Bureau de libération conditionnelle de district de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest afin de souligner le départ de la directrice de district, Cindy Gee et l'entrée en fonction de la nouvelle directrice de district Brigitte Bouchard.

La cérémonie de passation des pouvoirs fait valoir l'importance des responsabilités qui se rattachent au rôle de directrice de district. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Faits en bref

Le Bureau de libération conditionnelle de district de l' Alberta et des Territoires du Nord-Ouest est situé à Edmonton , en Alberta .

et des Territoires du Nord-Ouest est situé à , en . Le district supervise les délinquants sous responsabilité fédérale en liberté sous condition et sous surveillance de longue durée en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.

et dans les Territoires du Nord-Ouest. Le district dispose de bureaux de libération conditionnelle à Edmonton , Calgary , Yellowknife , Red Deer , Medicine Hat , Lethbridge , Grande Prairie et Drumheller .

, , , , , , et . Le SCC emploie environ 171 personnes dans le district de libération conditionnelle de l' Alberta et des Territoires du Nord-Ouest.

Citations

« La cérémonie est un événement symbolique certes, mais elle représente, pour le dirigeant nouvellement nommé, un engagement à s'assurer que chaque décision prise respecte la mission du SCC, la primauté du droit et les droits des membres du personnel et des détenus », a rappelé France Gratton, Sous-commissaire de la région des Prairies du Service correctionnel du Canada. « Tout changement apporté à la direction se traduit par de nouvelles idées et de nouvelles possibilités d'amélioration et je suis très heureuse d'être parmi vous pour célébrer cet événement », a ajouté Mme Gratton.

Suivez le Service correctionnel du Canada sur Twitter (@CSC_SCC_fr) et sur Facebook (www.facebook.com/ServiceCorrectionnel).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.csc-scc.gc.ca.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 19:48 et diffusé par :