Deux sorties culturelles pour chaque élève du Québec - Une excellente nouvelle pour le milieu, mais SURTOUT pour les enfants!

MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - RIDEAU, TUEJ et l'ADST se réjouissent aujourd'hui de l'annonce de l'augmentation budgétaire consacrée aux sorties scolaires en milieu culturel par la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge. Cette action concrète confirme l'engagement tenu par le gouvernement du Québec de permettre que «?tous les élèves québécois du préscolaire, du primaire et du secondaire puissent participer à un minimum de deux sorties culturelles chaque année ».

Par la bonification de 12,5 M$ en 2019-2020 et de 112,5 M$ sur 5 ans, le gouvernement souligne l'apport incontestable des activités culturelles dans le parcours éducatif des enfants en soutenant les commissions scolaires du Québec dans l'amélioration de l'offre et de l'accès aux sorties scolaires pour tous les élèves, sans distinction. Nous applaudissons également la pérennité de cet engagement sur 5 ans qui permettra aux milieux culturel et scolaire de planifier ses activités sur une base solide.

« Nous attendions impatiemment cette annonce et sommes ravis de pouvoir compter sur un partenariat fort entre le milieu de la culture et celui de l'éducation. Nous franchissons ici une étape importante vers l'accès égalitaire aux arts et à la culture pour tous les élèves du Québec. » a déclaré Sylvie Lessard, vice-présidente du Conseil d'administration de RIDEAU.

L'enveloppe sera modulable selon les enjeux de localisation de chaque établissement, offrant ainsi un accès équitable aux sorties scolaires. Les écoles seront informées du montant de l'enveloppe qui leur sera accordée pour la prochaine année, facilitant alors une planification des activités culturelles. Nous insistons toutefois sur l'importance d'une mécanique facilitante dans la gestion des enveloppes pour les écoles et les enseignants et qu'une reddition de comptes claire soit mise en place.

Les diffuseurs membres de RIDEAU et de l'ADST ainsi que les producteurs de TUEJ se réjouissent à l'idée de travailler de pair avec les écoles et les enseignants pour assurer le bon déroulement des sorties scolaires en milieu culturel. Nous sommes persuadés que cette mesure affectera positivement le cheminement des jeunes du Québec.

L'Association des diffuseurs spécialisés en théâtre (ADST)

L'ADST est un regroupement québécois de diffuseurs de spectacles dédiés au théâtre de création, à l'avancement de sa pratique, à l'amélioration des conditions de diffusion et au développement de ses publics. Certains de ses membres se consacrent exclusivement à l'enfance et à la jeunesse alors que d'autres incluent dans leur programmation des spectacles leur étant dédiés. Ces membres sont la Maison Théâtre (Montréal), Les Gros Becs (Québec), L'Arrière Scène (Montérégie), Côté Scène (Estrie), le Théâtre Denise-Pelletier/Salle Fred-Barry, le Théâtre Aux Écuries et Casteliers (Montréal), le Théâtre du Bic (Bas-Saint-Laurent), le Théâtre La Rubrique (Saguenay) et l'Agora des Arts (Abitibi).

RIDEAU -- l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles

RIDEAU est un regroupement de diffuseurs professionnels de spectacles, acteurs de premier plan dans l'évolution et le rayonnement de la profession. Il joue un rôle-clé dans l'écologie du milieu des arts de la scène. La force du réseau permet aux membres d'assurer la circulation des oeuvres auprès d'un public croissant, fidèle et avisé. RIDEAU participe au développement et à la reconnaissance de la profession de diffuseur ainsi qu'à la promotion des droits et des intérêts de ses membres, afin de favoriser la rencontre entre oeuvres et publics. Cette mission s'incarne par des initiatives favorisant la professionnalisation, par la réalisation de l'événement RIDEAU et par une offre variée de ressources allant de l'information à la mutualisation de services.

TUEJ -- Théâtres Unis Enfance Jeunesse

TUEJ a pour mission de représenter ses membres et de défendre leurs intérêts?; de négocier et de gérer les ententes collectives avec les associations d'artistes en vertu de la Loi sur le Statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c S-32.1., de favoriser le développement des compagnies de théâtre jeune public professionnelles et de travailler activement à la fréquentation et à la promotion, de même qu'à la pérennisation des arts de la scène destinés aux enfants et aux jeunes. TUEJ est un acteur incontournable du secteur jeune public défendant les besoins et les aspirations de ses membres en visant l'amélioration des conditions de la pratique du théâtre pour les jeunes publics. TUEJ fait la promotion active du secteur, se concerte avec les partenaires des autres disciplines et interpelle les pouvoirs publics pour créer une meilleure reconnaissance des arts de la scène destinés aux enfants et aux jeunes.

