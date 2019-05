Défis mondiaux : analyse des experts





NOURSOULTAN, Kazakhstan, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Quel avenir pour l'économie mondiale ? Quel est l'atout décisif en matière de concurrence pour les états ? Comment garantir la compétitivité et réaliser des progrès dans le monde globalisé ? Ces questions ont été abordées par les dirigeants politiques, les économistes, les scientifiques et les investisseurs lors du XIIe Forum économique d'Astana (AEF en anglais), qui s'est tenu les 16 et 17 mai à Noursoultan, capitale du Kazakhstan, avec pour thème « Inspirer la croissance démographique, urbaine et économique ».

L'« Institut de recherche économique » a publié tout spécialement pour l'AEF un bilan analytique intitulé « Le Kazakhstan et le monde globalisé : défis et opportunités ». Cette analyse contient des recommandations et des mesures concrètes pour faire face aux défis d'aujourd'hui.

Les partenaires de l'institut ci-après ont participé à la préparation de cette publication : le Fonds pour les initiatives économiques du Kazakhstan, le Boston Consulting Group, PwC, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement et le Reinventing Bretton Woods Committee. Les invités comme les intervenants et les participants internationaux à l'AEF ont délivré de précieuses recommandations dans ce cadre.

La publication comporte des suggestions et des actions concrètes pour aider la communauté internationale à faire face aux défis actuels. La quasi-totalité des experts ont convenu que le monde traversait une période difficile en raison des guerres commerciales, du changement climatique et de la transformation des marchés du travail due aux progrès technologiques. Malgré les risques politiques et économiques, il est nécessaire de trouver des points de croissance et de chercher des solutions à ces situations de crise.

Les risques globaux, parmi lesquels les guerres commerciales, la course à la technologie, le changement climatique, les dangers de la cyberdépendance et l'accroissement des inégalités, entre autres, exigent que les états soient prêts à consentir des efforts communs et ciblés.

Maurice Obstfeld, professeur d'économie à l'Université de Californie et ancien économiste en chef du FMI, a déclaré : « La dynamique politique actuelle crée un cercle vicieux. Sans action conjointe, les conditions économiques et sociales se détérioreront. »

Néanmoins, si la nouvelle économie comporte des risques, elle offre également de nombreuses opportunités de croissance.

Les experts ont souligné le fait que la population, le capital humain ainsi que les villes modernes et développées favorisaient la croissance dans ces conditions.

Les experts ont également indiqué que les villes bien aménagées et bien gérées pouvaient tirer parti de l'urbanisation pour générer et préserver la croissance.

Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a affirmé : « Le changement technologique et l'intégration ont des retombées positives, en ce sens qu'ils stimulent la productivité et la croissance économique, mais ils entraînent également des changements difficiles et l'éviction des travailleurs. »

Rae Kwon Chung, lauréat du prix Nobel de la Paix, a indiqué : « L'augmentation des écarts entre la croissance économique et les objectifs de développement durable, dont la protection de l'environnement, la cohésion sociale et la transition vers les énergies à faibles émissions de carbone, représente un problème grave auquel nous n'avons encore jamais été confrontés. »

Les voix sont unanimes : pour résoudre ce problème, il est indispensable de mettre en oeuvre un modèle de croissance plus inclusif et durable qui contribue à élever le niveau de vie mondial. L'entrepreneuriat inclusif, un puissant outil pour le progrès socio-économique, permet de créer de nouvelles opportunités de croissance pour les entreprises et d'améliorer la vie de la population.

La publication peut être consultée sur le site de l'Institut de recherche économique : www.eri.kz.

