Projet de loi 9 sur l'immigration - Un gain pour les entreprises du Québec grâce au PLQ

Plus de 275 économistes et acteurs de la communauté des affaires se sont réunis à Québec à l'occasion du congrès annuel de l'Association des économistes québécois afin d'échanger sur les thèmes de la démographie, de l'immigration et de la...

Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « compagnie ») , l'un des principaux fournisseurs de logiciels de caisse, de gestion et de commerce pour plus de 49 000 petites et moyennes entreprises de vente au détail et de restauration dans le monde,...