Déclaration d'Irving Shipbuilding

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 30 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous respectons entièrement la liberté des journalistes, qui ont le droit de poser des questions. Irving Shipbuilding a donné des dizaines d'entrevues et a invité les médias sur son chantier naval à plusieurs reprises.



Nous croyons également que tous les journalistes responsables ont l'obligation de nous donner l'occasion de répondre à leurs nouvelles à notre sujet avant de les publier.

Les faits sont importants.

Lorsque des journalistes semblent se fier à des renseignements qui sont inexacts et qui pourraient être utilisés dans le cadre d'un article, nous diffuserons une communication pour rétablir les faits.

Dans deux affaires récentes, nous avons indiqué à des journalistes que nous intenterions des poursuites judiciaires, car nous savions que ceux-ci disposaient de renseignements inexacts qui entacheraient grandement la réputation de notre entreprise et de nos employés travaillants. Nous avons indiqué aux journalistes que nous intenterions des poursuites qu'en dernier recours. Il s'agit d'une exception, et non d'une règle.

Nous accordons une grande importance à notre réputation et à la vérité.

