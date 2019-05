Avis aux médias - Itinéraire pour le vendredi 31 mai 2019

9 h 00

Le premier ministre prononcera le discours principal au Congrès annuel 2019 de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean?Yves Duclos, et la ministre du Développement économique rural, Bernadette Jordan, seront présents.