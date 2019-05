Vander reçoit le Prix du CALQ - Créateur de l'année en Gaspésie





BONAVENTURE, QC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Créateur de l'année à André Vanderbiest, alias Vander. Ce prix, assorti d'un montant de 5 000 $, lui a été remis par Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale du Conseil, lors de l'assemblée générale annuelle de Culture Gaspésie.

« Les membres du jury ont choisi de primer Vander, un musicien au parcours exemplaire, qui est très impliqué dans sa communauté, tant auprès des jeunes que des moins jeunes. Cet artiste, dont les influences et les sonorités des oeuvres sont multiples, présente un travail artistique de grande qualité », a mentionné Céline Lavallée.

À propos du lauréat

Originaire de Belgique, Vander est arrivé au Québec en 1996 pour rejoindre le mythique groupe musical Les Colocs en tant que bassiste. Après 16 années passées à Montréal, il s'est installé à Mont-Louis, en Gaspésie, pour y poursuivre sa carrière. Depuis sa nouvelle base gaspésienne, Vander a multiplié les productions et réalisations d'albums, les tournées au Québec, en Belgique, la création et la diffusion de nombreux spectacles. Il a collaboré avec divers artistes, notamment Michel Faubert, Gari Greu, Papet J., Paul Kunigis et Philippe Garon. Il a fondé le Festival Tout Mélangé de Mont-Louis, qui tiendra sa 5e édition en 2019. Vander est également professeur de musique et anime des ateliers musicaux dans des écoles gaspésiennes.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l'artiste lauréat sera disponible dès le 31 mai sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient Rachel Leclerc de New-Richmond (littérature) et David Lonergan de Sainte-Anne-Des-Monts (littérature).

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner! Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

À propos de Culture Gaspésie

Culture Gaspésie est un organisme régional indépendant dont la mission est de promouvoir et de défendre les intérêts du milieu culturel, tout en travaillant à favoriser une meilleure visibilité des artistes et des produits culturels gaspésiens et à en assurer le développement. Depuis maintenant 25 ans, Culture Gaspésie s'impose comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel gaspésien.

À propos de La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 17:00 et diffusé par :