« VR Beautiful China » rejoint la tournée mondiale de la « Semaine de la culture du tourisme en Chine »





- Les Parisiens découvrent les beautés de la Chine au-delà des frontières du temps et de l'espace

PARIS, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Bénéficiant du soutien du Bureau de la coopération et des échanges internationaux et du ministère de la Culture et du Tourisme (MCT), la première tournée mondiale de la « Semaine de la culture du tourisme en Chine », organisée conjointement par le Centre des échanges culturels internationaux (CICE), les centres culturels chinois à l'étranger et les Offices nationaux du tourisme chinois, a donné le coup d'envoi à Paris.

Élément central de la « Semaine de la culture du tourisme en Chine », l'exposition itinérante à l'étranger « VR Beautiful China » (les beautés de la Chine en réalité virtuelle), organisée par le China Intercontinental Communication Centre (CICC), a été présentée au Centre culturel chinois à Paris (CCCP). Plus de 100 invités chinois et français, ainsi que des représentants des médias, ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Parmi eux, on comptait le directeur Yan Zhenquan, le directeur adjoint du CCCP, Shen Zhongwen, et Mu Yuwei, directeur de l'Office national chinois du tourisme de Paris du MCT.

L'exposition itinérante « VR Beautiful China » a bénéficié d'un grand soutien des gouvernements provinciaux et municipaux nationaux de la culture et du tourisme. L'administration municipale de la culture et du tourisme de la ville de Lijiang a créé un film en réalité virtuelle intitulé Encounter Lijiang (Aller à la rencontre de Lijiang), dans l'espoir de faire découvrir aux Français le charme unique de la culture touristique de Lijiang aux multiples facettes.

2019 marque le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Le CICE travaillera de concert avec le CICC afin d'ouvrir une voie novatrice pour le développement des nouveaux médias en vue de favoriser l'intégration de la culture et du tourisme et dans l'optique de promouvoir la culture touristique et les échanges directs entre les Chinois et les Français par le biais de la technologie.

