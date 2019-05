BRP annonce l'élection des administrateurs et les changements aux comités du conseil d'administration





VALCOURT, Québec, 30 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) a tenu plus tôt aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires à Valcourt, au Québec. Tous les candidats aux postes d'administrateurs figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 23 avril 2019 ont été élus par une majorité des votes des actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée. Le résultat du vote pour chacun des administrateurs est le suivant :

Candidats Voix en faveur % Abstentions % Pierre Beaudoin 340 024 233 95,34 % 16 619 423 4,66 % Joshua Bekenstein 339 669 121 95,24 % 16 974 535 4,76 % José Boisjoli 340 980 395 95,61 % 15 663 261 4,39 % J.R. André Bombardier 340 895 046 95,58 % 15 748 610 4,42 % Michael Hanley 353 854 279 99,22 % 2 789 377 0,78 % Louis Laporte 340 293 788 95,42 % 16 349 868 4,58 % Estelle Métayer 356 566 649 99,98 % 77 007 0,02 % Nicholas (Laki) G. Nomicos 340 882 541 95,58 % 15 761 115 4,42 % Daniel J. O'Neill 354 134 925 99,30 % 2 508 731 0,70 % Edward Philip 354 132 605 99,30 % 2 511 051 0,70 % Joseph Robbins 340 893 481 95,58 % 15 750 175 4,42 % Barbara J. Samardzich 356 565 757 99,98 % 77 899 0,02 %

Changements au conseil d'administration

Comme nous l'avions annoncé le 23 avril 2019, M. José Boisjoli, en plus de son rôle de président et chef de la direction et d'administrateur de BRP, a été élu président du conseil d'administration.

M. Laurent Beaudoin, ancien président du conseil d'administration, ne s'est pas représenté à l'élection et a été nommé président émérite. BRP aimerait remercier M. Beaudoin pour sa contribution incommensurable à l'entreprise et se réjouit de pouvoir continuer à compter sur ses conseils, son soutien et ses connaissances approfondies en tant que président émérite.

M. Michael Hanley, administrateur indépendant depuis 2012 et président du comité d'audit, a été nommé administrateur principal.

BRP est heureuse d'accueillir M. Pierre Beaudoin comme nouveau membre du conseil d'administration. Il s'agit d'un retour aux sources pour M. Pierre Beaudoin, qui faisait partie de la haute direction de l'entreprise au début des années 2000, avant que BRP devienne une société distincte.

M. William H. Cary ne s'est pas représenté à l'élection des administrateurs lors de l'assemblée annuelle des actionnaires. BRP aimerait le remercier pour sa précieuse contribution au cours des quatre dernières années sur le conseil d'administration.

Changements aux comités du conseil d'administration

Mme Estelle Métayer et M. Daniel J. O'Neill ont été nommés comme nouveaux membres du comité d'audit. Étant donné que M. William H. Cary ne s'est pas représenté à l'élection comme directeur, il ne fait plus partie du comité d'audit.

M. Edward Philip a été nommé président du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance (RHNG), remplaçant M. Joshua Bekenstein, qui demeure un membre du comité RHNG. M. Pierre Beaudoin, M. Nicholas (Laki) G. Nomicos et Mme Barbara J. Samardzich ont été nommés membres du comité RHNG.

Mme Barbara J. Samardzich a été nommée présidente du comité d'investissement et des risques, remplaçant M. Louis Laporte, qui demeure un membre du comité d'investissement et des risques. M. Daniel J O'Neill a été nommé membre du comité d'investissement et des risques.

À la suite des changements mentionnés ci-dessus, la composition des comités du conseil est la suivante:

Administrateurs Comité d'audit Comité des ressources humaines, nomination et gouvernance Comité d'investissement et des risques Joshua Bekenstein Membre Pierre Beaudoin Membre José Boisjoli (Président) Membre Michael Hanley Président Louis Laporte Membre Estelle Métayer Membre Nicholas Nomicos Membre Membre Daniel J. O'Neill Membre Membre Edward Philip Président Barbara J. Samardzich Membre Présidente

Pour en savoir plus à propos des membres du conseil de BRP, cliquez ici .

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointe caractéristiques comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Manitou, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. Nous concevons également notre propre gamme dédiée de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer votre expérience de pilotage globale. Nos revenus annuels de 5,2 milliards de dollars canadiens proviennent de ventes dans plus de 120 pays, et notre main-d'oeuvre mondiale est composée d'environ 12 500 personnes ingénieuses et motivées.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Alumacraft, Manitou et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « prévoir », « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis », « estimer », « perspectives », « prévisions », « projets », « probable », « potentiel » ou « éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré d'incertitude. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les véritables résultats ou activités de la Société diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous entendus par les déclarations prospectives, notamment les facteurs dont il est question dans la notice annuelle de la Société et dans ses rapports de gestion. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont faites en date des présentes, et la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si elle y est tenue en vertu de la réglementation en valeurs mobilières applicable.

