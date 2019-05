Jefferies nomme Chris Wood au poste de Directeur mondial de la stratégie d'investissement en fonds propres et lance le « GREED & fear » éponyme





Jefferies a annoncé aujourd'hui la récente nomination de Christopher Wood au poste de Directeur mondial de la stratégie d'investissement en fonds propres. M. Wood, qui travaillait antérieurement chez Asian securities house CLSA, a été classé en tant que meilleur stratégiste en matière d'investissement en fonds propres dans presque tous les principaux sondages sur les courtiers réalisés en Asie au cours des deux dernières décennies. Frances Lai et Joe Man font également partie de l'équipe de M. Wood.

Dans le même temps, l'entreprise Jefferies est fière de lancer aujourd'hui sa première publication du célèbre hebdomadaire de Chris Wood intitulé GREED & fear. Chris Wood publie ces hebdomadaires, 1 269 publications au total, sans quasi aucune interruption, depuis juillet 1996.

« Nous sommes ravis d'accueillir Chris Wood chez Jefferies », a fait savoir Peter Forlenza, responsable mondial actions chez Jefferies. « Ayant aligné toute une série de rendez-vous sur la plateforme asiatique au cours des dernières semaines, couronnée maintenant par le lancement aujourd'hui de GREED & fear de Chris Wood, nous espérons mettre solidement en place l'étape suivante de notre croissance, dans le cadre de nos engagements et de notre expansion en Asie. »

Avant de se lancer dans le secteur des placements, Chris Wood était un journaliste financier. Il a travaillé pour la Far Eastern Economic Review basée à Hong Kong de 1982 à 1984, et pour The Economist de 1984 à 1994, période pendant laquelle il était chef de bureau pour New York et Tokyo. Il a également écrit trois livres qui ont reçu de nombreux éloges lorsqu'il travaillait pour The Economist. « Boom and Bust: The Rise and Fall of the World's Financial Markets », publié en 1989 ; « The Bubble Economy: Japan's Extraordinary Speculative Boom of the '80s and the Dramatic Bust of the '90s », publié en 1992 ; et « The End of Japan Inc.: And How the New Japan Will Look », publié en 1994.

Jefferies Group LLC, la plus grande banque d'investissement indépendante mondiale qui fournit des services complets, dont le siège social est situé aux États-Unis, et qui se tient depuis plus de 55 ans au service de ses clients, détient une position de leader dans le domaine de la fourniture de perspectives et d'expertise et de la prestation de services d'exécution aux investisseurs, sociétés et gouvernements. Notre entreprise fournit une gamme complète de services bancaires d'investissement, de conseil, de vente et de négociation, et de recherche et de gestion de patrimoine, tous produits confondus, dans les Amériques, en Europe et en Asie. Jefferies Group LLC est une filiale à part entière de Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF), société de services financiers diversifiés.

