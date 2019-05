INFINITI annonce les 10 finalistes canadien de « l'INFINITI Engineering Academy 2019 »





Le recrutement pour « l'INFINITI Engineering Academy 2019 » se termine sur une excellente note, avec un autre record d'inscription d'étudiants canadiens

Dix finalistes venant de l'ensemble du Canada s'affronteront la semaine prochaine pour obtenir l'un des sept placements d'un an avec INFINITI et Renault F1® Team.

La finale s'entendant sur deux jours aura lieu les 5 et 6 juin à Montréal, aux abords du circuit avant le FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2019

MISSISSAUGA, Ontario, 30 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La phase de recrutement de « l'INFINITI Engineering Academy (IEA) 2019 » se termine avec une augmentation de 15% des inscriptions par rapport à 2018. Poussée par le succès des précédents programmes de l'IEA au Canada, la quatrième année de ce programme unique de recrutement d'ingénieurs dans le secteur automobile et sport automobile a attiré de nombreux jeunes ingénieurs venant de partout dans le pays.



« La Formule 1MC représente le pinacle de l'ingénierie au plus haut niveau du sport automobile. Il est également très difficile de débuter une carrière en F1, les équipes engageant des talents dans le monde entier, il faut se démarquer parmi les prétendants. L'INFINITI Engineering Academy est une occasion unique pour les futurs ingénieurs Canadiens et partout dans le monde de se faire connaître et travailler pour INFINITI et l'équipe Renault F1® », a déclaré Adam Paterson, directeur général d'INFINITI Canada. « Nous sommes très fiers de voir que les écoles d'ingénieurs Canadiennes valorisent cette opportunité rare offerte par l'IEA, le nombre d'inscriptions d'étudiants canadiens augmentant chaque année. »

Les 10 finalistes de cette année sont des étudiants venus de l'ensemble du Canada, en particulier de Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec.

Liste 2019 des 10 finalistes Canadians:

CANDIDATS # Prénom / Nom Université Région 1 Mitchell Sudano Concordia University Montreal, QC 2 Scott Fjordbotten University of British Columbia Vancouver, BC 3 Matthew Efthimiades UOIT (University of Ontario Institute of Technology Oshawa, ON 4 Derrick Tan University of Waterloo Waterloo, ON 5 Nikolas Imola Oxford Brookes University Oxford, UK

Ville natale: (Toronto, ON) 6 Luke Gregoris Western University London, ON 7 Kevin Mazur University of Manitoba Winnipeg, MB 8 Matthew Kemp University of Calgary Calgary, AB 9 Thomas Lee McGill University Montreal, QC 10 Adriaan Booysen University of Alberta Edmonton, AB

« L'INFINITI Engineering Academy » est un programme de sélection mondial qui a débuté en 2014 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle a depuis été étendue à sept régions, dont le Canada, à partir de 2016. La finale canadienne 2019, qui se déroulera à Montréal les 5 et 6 juin, sera la première des sept finales organisées dans le monde entier. Mercredi, les 10 finalistes canadiens participeront à divers défis à la concession Luciani INFINITI à Montréal. Ces défis comprendront la construction d'un prototype de voiture à échelle réduite, des entretiens de motivation et, pour la deuxième année consécutive, un test de prise de décision.

Cette dernière épreuve a été intégrée l'année dernière, à la suite du partenariat entre INFINITI et Julia Minson, professeure à l'Université de Harvard, spécialisée en science de la décision. Dr. Minson a travaillé avec « l'INFINITI Engineering Academy » pour mener des recherches novatrices sur la prise de décision en ingénierie et sur la manière dont les meilleurs ingénieurs travaillant sous pression doivent prendre des décisions rapides face à beaucoup de données complexes.

Ensuite, trois finalistes seront sélectionnés pour participer à la finale au bord de la piste jeudi sur le circuit Gilles-Villeneuve. Ils auront accès aux zones de ravitaillement, au garage et aux paddock du Renault F1 Team en prélude du FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2019. Ils réaliseront plusieurs défis sous l'oeil vigilant des pilotes Nico Hülkenberg, Daniel Riccardo et d'autres membres du Renault F1® Team.

Le vainqueur canadien 2019 de l'IEA sera annoncé jeudi, remportant le seul placement disponible pour le Canada - un placement très prisé où il passera un an au Royaume-Uni, travaillant 6 mois pour INFINITI et les autres 6 mois pour Renault F1® Team.

Ce placement peut ensuite se transformer en une opportunité d'emploi, comme ce fut le cas pour le lauréat canadien de l'IEA 2017, Matthew Crossan, qui travaille maintenant à plein temps avec l'équipe Renault F1® en tant qu'ingénieur en développement et simulation dans l'équipe « Performance véhicule ».

"C'est la quatrième année que nous accueillons « l'INFINTI Engineering Academy » au Canada et c'est toujours passionnant de voir certains des meilleurs étudiants en ingénierie du Canada participer et explorer leur potentiel pour travailler avec INFINITI et en Formula OneTM", a conclu Paterson. "Chaque année, le Canada fait partie du programme IEA. Ce qui représente une nouvelle année de talent canadien au service d'INFINITI et Renault F1 Team."

Pour obtenir de plus amples renseignements sur «l'INFINITI Engineering Academy», veuillez consulter le site academy.infiniti.com .

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site INFINITInews.com .

INFINITI

INFINITI Motor Company Ltd. a son siège social à Hong Kong et est représenté dans 50 marchés partout dans le monde. La marque INFINITI a été lancée en 1989. L'ensemble de ses véhicules haut de gamme est actuellement construit dans des usines situées au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine. INFINITI envisage également d'étendre ses capacités de fabrication au Mexique d'ici 2017. Les studios de design INFINITI sont situés à Atsugi-Shi près de Yokohama, à Londres, à San Diego et à Beijing. INFINITI est en train de conduire une offensive commerciale majeure. INFINITI est actuellement au coeur d'une importante campagne de lancement de produits. La marque a été largement saluée pour son design emblématique et ses technologies d'aide à la conduite novatrices.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur INFINITI, l'Expérience globale INFINITIMD et ses technologies de pointe, visitez le site INFINITI.ca .

Pour connaître les dernières nouvelles sur INFINITI, veuillez consulter le site INFINITINews.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn et regarder nos plus récentes vidéos sur YouTube .

Relations avec les médias :

Didier Marsaud

Directeur principal, Communications d'entreprise

INFINITI Motor Company ? Canada

Téléphone : 905 629-6400

Courriel : didier.marsaud@infiniticanada.com

Jenn McCarthy

Gestionnaire, Communications produits

INFINITI Motor Company - Canada

Téléphone : 905-629-6350

Courriel : jennifer.mccarthy@infiniticanada.com

Roxane Barry

Planificatrice, Communications produits

INFINITI Motor Company - Canada

Téléphone : 905-629-6461

Courriel : roxane.barry@infiniticanada.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant? :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1116270-c37f-4a88-8eb1-98ea134c41d2

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 16:00 et diffusé par :