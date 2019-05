Déclaration - Le ministre Champagne félicite la Banque de l'infrastructure Canada pour son investissement dans l'amélioration des déplacements de centaines de milliers de Canadiens





OTTAWA, le 30 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a fait la déclaration suivante au sujet de l'investissement de la Banque de l'infrastructure du Canada dans un deuxième projet.

« Au nom du gouvernement du Canada, je me réjouis de l'annonce faite par la Banque de l'infrastructure du Canada concernant l'investissement d'un montant maximal de 2 milliards de dollars dans le projet d'expansion du corridor ferroviaire du réseau GO dans la région du Grand Toronto et de Hamilton, en Ontario. Il s'agit d'un projet transformateur pour la région, qui permettra d'augmenter la fréquence du service du réseau ferroviaire bidirectionnel toute la journée dans la région du Grand Toronto et de Hamilton et au-delà, afin d'offrir des déplacements plus rapides et plus fiables à des centaines de milliers d'Ontariens chaque jour. https://cib-bic.ca/fr/la-banque-de-linfrastructure-du-canada-investit-2-milliards-de-dollars-dans-lexpansion-du-service-de-transport-go



Je suis heureux qu'on effectue cet investissement dans un projet qui cadre avec les priorités de notre gouvernement en matière d'infrastructure publique, notamment des services de transport en commun efficaces, abordables et durables qui permettent aux Canadiens de se déplacer plus rapidement, d'assainir l'environnement pour nos enfants et de stimuler la croissance économique.

C'est pour former ce genre de partenariat novateur entre le secteur public et le secteur privé que la Banque de l'infrastructure du Canada a été créée.

La Banque fait les choses différemment; elle aide à maximiser l'utilisation des fonds publics en choisissant et en structurant les investissements de manière à attirer des capitaux privés pour les infrastructures publiques et à maximiser l'impact de l'investissement des fonds publics.

Les Canadiens en profitent lorsqu'un plus grand nombre de projets d'infrastructure transformateurs qui soutiennent la croissance économique et la compétitivité sont réalisés dans le cadre de notre plan Investir dans le Canada. La Banque de l'infrastructure du Canada est un élément important de ce travail. »

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 15:48 et diffusé par :