Déclaration de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu





GATINEAU, QC, le 30 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a fait la déclaration suivante concernant les négociations collectives entre la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA) et l'International Longshore and Warehouse Union - Canada (ILWU) :

« Plus tôt aujourd'hui, la BCMEA et l'ILWU ont conclu un accord de principe. Cet accord a été conclu à la suite de négociations entre les parties avec l'aide de médiateurs de notre Service fédéral de médiation et de conciliation.

Le ministre Garneau et moi tenons à remercier toutes les parties pour leur engagement dans le processus de négociation collective et d'avoir conclu une entente à la table de négociation.

Cet accord est une preuve de plus que lorsque les employeurs, les syndicats et les gouvernements travaillent ensemble, nous obtenons les meilleurs résultats pour les Canadiens et pour notre économie. »

Liens connexes

Le Service fédéral de médiation et de conciliation

Canada.ca

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 15:35 et diffusé par :