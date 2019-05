Tech. 2019 : Les dépenses mondiales en matière de technologies de commerce de détail atteignent 203 milliards de dollars cette année





Les dépenses mondiales en matière de technologie de commerce détail atteindront près de 203,6 milliards de dollars en 2019, d'après une nouvelle étude réalisée par Tech, fruit d'une collaboration entre Retail Week et World Retail Congress. Cette augmentation - un bond prévu de 3,6 % par rapport à 2018 - intervient alors que les propriétaires de magasins réels font tout leur possible pour ajouter une dimension numérique avancée aux achats hors ligne, entre autres priorités. La nécessité de capter des clients par de nouvelles méthodes, tout en gérant les stocks, les activités et les promotions de manière plus efficace et plus rentable, augmente également les dépenses informatiques internationales.

Un nouveau rapport, Un monde en mouvement : la transformation numérique du commerce de détail à travers le monde et la technologie qui la soutient, indique également les tendances spécifiques dans chaque pays :

En France , 90 % des détaillants estiment qu'une nouvelle mentalité de leadership est nécessaire ; la moitié d'entre eux déploie la robotique ; l'IA est une question prioritaire.

, 90 % des détaillants estiment qu'une nouvelle mentalité de leadership est nécessaire ; la moitié d'entre eux déploie la robotique ; l'IA est une question prioritaire. En Allemagne , les détaillants comprennent de manière plus perspicace comment la technologie affecte leurs activités ; 60 % investissent dans la technologie vocale.

, les détaillants comprennent de manière plus perspicace comment la technologie affecte leurs activités ; 60 % investissent dans la technologie vocale. En Russie, tous les leaders du commerce de détail ont convenu que la transformation numérique nécessitait une nouvelle mentalité. Trois détaillants sur quatre ont admis ne pas avoir de personnel possédant toutes les compétences requises. 75 % des dirigeants interrogés utilisent actuellement l'IA, mais aucun n'utilise la recherche visuelle.

tous les leaders du commerce de détail ont convenu que la transformation numérique nécessitait une nouvelle mentalité. Trois détaillants sur quatre ont admis ne pas avoir de personnel possédant toutes les compétences requises. 75 % des dirigeants interrogés utilisent actuellement l'IA, mais aucun n'utilise la recherche visuelle. Au Royaume-Uni, un tiers des détaillants prévoient d'investir des montants à six chiffres dans la technologie au cours des 18 prochains mois ; les outils de recherche visuelle figurent en bonne place sur la liste pour aider les acheteurs à trouver ce qu'ils recherchent de manière plus intuitive.

Les pressions auxquelles sont confrontés les détaillants sur tous ces marchés occidentaux bien établis sont bien connues. L'augmentation constante et la sophistication croissante du commerce électronique obligent les détaillants à revoir leurs coûts et leur efficacité et à trouver de nouveaux moyens d'ajouter de la valeur aux consommateurs, en associant de manière différente expériences numériques et réelles. Les détaillants en ligne doivent également continuer à innover pour rester compétitifs et continuer à inciter les clients à revenir et à dépenser davantage.

La mise au point d'outils de réalité augmentée ou virtuelle visant à améliorer l'expérience client tarde à se concrétiser, mais des détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni ont lancé des essais exhaustifs.

En France, Carrefour s'est associé à Google pour stimuler l'innovation et développer une stratégie orientée vers les technologies. Ce partenariat comprend des travaux de recherche et développement exhaustifs, le déploiement du nouveau logiciel de communication et de collaboration Google ainsi que la création du laboratoire d'innovation Carrefour-Google. On mise également sur le rôle de la technologie vocale dans l'avenir du commerce de détail.

