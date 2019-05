BMO rend hommage aux femmes : BMO reconnaît des femmes exceptionnelles à Montréal dans le cadre d'un programme national





MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW/ - Quatre femmes ont été honorées lors de l'événement annuel BMO rend hommage aux femmes tenu à Montréal pour leur contribution remarquable aux affaires et à la collectivité.

Le programme honore les femmes qui sont des chefs de file de leur collectivité dans le cadre de l'engagement de BMO à favoriser l'avancement des femmes et reconnaît leur apport dans l'une des trois catégories : Innovation et croissance mondiale, Collectivité et dons de bienfaisance et Expansion et croissance de la petite entreprise.

Les femmes suivantes ont été honorées :

Pionnières et innovatrices : Caroline Arnouk . Après avoir travaillé au Service de l'eau de la Ville de Montréal, Mme Arnouk a compris le besoin d'un système de communication et de coordination destiné à aider les employés de la ville, les ingénieurs et les ouvriers du bâtiment à faciliter le transport. En 2015, elle fondait Technologies OPA, la seule plateforme géospatiale conçue pour réduire les incidences des entraves au transport en facilitant la gestion de la mobilité routière par l'optimisation des données géospatiales de renseignement. Aujourd'hui, Technologies OPA prête ses services logiciels aux administrations fédérales, provinciales et municipales du Canada , aux services publics ainsi qu'aux entreprises privées pour les aider à gérer les chantiers de construction et à améliorer la coordination du traffic et avec les services de transport.





« Une bonne part de la promotion de l'avancement de la femme passe par les contributions des femmes dirigeantes, entrepreneures et mentors dans les collectivités locales », a déclaré Sylvie Marois, première vice-présidente, Québec, BMO Banque privée. « C'est un honneur pour BMO de reconnaître les formidables initiatives et contributions de ces dirigeantes locales pour les collectivités du Québec et du pays. »

BMO a développé des produits qui répondent aux besoins de sa clientèle féminine, dont le récent BMO Fonds leadership féminin, premier fonds d'investissement d'impact offert par une banque canadienne, un fonds axé sur la diversité des genres. En avril 2019, le chef de la direction Darryl White a signé les Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU au nom de la Banque, faisant de BMO la première institution financière canadienne à signer les principes.

Pour de plus amples renseignements sur BMO rend hommage aux femmes, visitez le site bmopourelles.bmo.com et joignez-vous à la discussion sociale en utilisant le mot-clé #BMOforWomen.

À propos de BMO pour Elles

BMO s'est engagé à soutenir les initiatives qui responsabilisent les femmes au sein de son effectif et des collectivités où la Banque est présente. BMO a établi des partenariats avec des organisations telles que Women's Presidents Organization, GroYourBiz, #movethedial et Women Get On Board pour fournir aux femmes une expertise, un leadership, des connaissances et des occasions de réseautage et d'apprentissage. En 2018, BMO a annoncé la mise à disposition de trois milliards de dollars de capital au cours des trois prochaines années pour les entreprises canadiennes appartenant à des femmes. Par le biais du seul programme de reconnaissance des femmes créé par une banque en Amérique du Nord - BMO rend hommage aux femmes - BMO célèbre les femmes qui ont redonné à leurs communautés ou qui ont réussi dans les affaires. Depuis 2012, BMO rend hommage aux femmes a honoré plus de 100 femmes de diverses collectivités du Canada et des États-Unis.

