Le gouvernement du Canada annonce le financement de projets qui amélioreront l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap au Québec





Veiller à ce que tous les Canadiens, quelles que soient leurs capacités, aient un accès plus sécuritaire et facile à nos espaces publics et à nos lieux de travail.

MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Services publics, de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé l'octroi d'un soutien financier de plus de 4 millions de dollars sur deux ans à plus de 60 organismes au Québec dans le cadre des volets relatifs aux projets de petite et moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité.

Elle a fait cette annonce à la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater, l'un des organismes qui reçoivent une aide financière du Fonds pour l'accessibilité cette année. Cette bibliothèque recevra une somme de 608 000 dollars pour construire une rampe d'accès et installer un ascenseur et un ouvre-porte automatique, ce qui permettra aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite d'accéder à l'immeuble et à ses programmes et services.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et contributions qui appuie, partout au Canada, des projets communautaires visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité des lieux publics et des lieux de travail. Les volets relatifs aux projets de petite et moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité fournissent des subventions et des contributions visant à soutenir la construction, la rénovation ou l'amélioration d'installations ou de lieux publics, créant ainsi plus d'occasions pour les personnes en situation de handicap de participer aux activités, aux programmes et aux services communautaires ou d'accéder à des possibilités d'emploi.

La ministre Qualtrough a également profité de l'occasion pour souligner l'investissement de 22,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, prévu dans le budget fédéral de 2019 pour aider l'industrie canadienne indépendante de l'édition à augmenter la production et la distribution de livres en formats accessibles aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes ayant une déficience de lecture des imprimés de lire et d'apprendre, ce qui améliorera leur qualité de vie et leur ouvrira plus de possibilités de travailler et de contribuer à leur propre réussite.

Pendant son séjour à Montréal, la ministre Qualtrough a également pris la parole au Congrès éducatif et salon professionnel des malentendants canadiens pour souligner l'importance d'élaborer des normes d'accessibilité, prévues dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de loi C-81, la Loi canadienne sur l'accessibilité.

Le projet de loi C-81, qui a été adopté par les deux Chambres du Parlement et qui est actuellement en attente de la sanction royale, est une autre mesure concrète que prend le gouvernement du Canada pour éliminer les obstacles à l'accessibilité. Il vise à susciter un vaste changement organisationnel et culturel, tout en cernant, en éliminant et en prévenant de façon proactive les obstacles à la réalisation d'un Canada véritablement accessible.

Citations

« Grâce à des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité, notre gouvernement supprime les obstacles existants dans nos espaces publics, comme les bibliothèques, afin d'améliorer l'accès pour tous. Nous nous efforçons d'intégrer l'inclusion dans tout ce que nous faisons et dans tous nos investissements. L'investissement dans des livres accessibles annoncé aujourd'hui reflète ce travail, car il s'agit de s'assurer que les livres sont accessibles dès leur création, afin que les personnes en situation de handicap aient de meilleures possibilités de lire et d'apprendre. Il s'agit également d'accroître la production et la distribution de livres dans des formats accessibles afin que davantage de Canadiens en situation de handicap puissent profiter des ressources existantes. Notre pays est à son meilleur et nous en bénéficions tous lorsque tous ont la possibilité de participer sur un pied d'égalité. Ensemble, nous bâtissons un Canada plus inclusif et plus accessible. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics, de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« C'est un rêve devenu réalité pour la Bibliothèque Atwater! Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour le soutien financier accordé par l'entremise du Fonds pour l'accessibilité. Nous sommes ravis à l'idée de pouvoir servir sans difficulté les nombreuses personnes qui ont maintenant du mal à monter nos longs escaliers abrupts, et soulagés de pouvoir enfin ouvrir nos portes aux personnes ayant un handicap physique plus grave. »

- Lynn Verge, directrice générale, Bibliothèque et centre informatique Atwater

Les faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui porte sur des projets financés dans le cadre des volets relatifs aux projets de petite et moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité.

Le budget de 2017 prévoyait 77 millions de dollars sur dix ans, à compter de 2018-2019, pour élargir les activités du Fonds pour l'accessibilité, ce qui permettra au programme d'appuyer encore plus de projets de petite et moyenne envergure et de lancer une nouvelle composante Innovation axée sur les jeunes, afin que les Canadiens, quelles que soient leurs capacités, aient un meilleur accès à leurs espaces communautaires et à leurs lieux de travail.

Le Fonds pour l'accessibilité a reçu un financement supplémentaire dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada . Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des corridors de commerce et de transport, et des communautés rurales et nordiques du Canada .

. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des corridors de commerce et de transport, et des communautés rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada versera un million de dollars au Réseau national de services équitables de bibliothèque en 2019-2020 pour améliorer l'accessibilité des livres électroniques et pour appuyer la production de documents sur supports de substitution demandés par les utilisateurs des bibliothèques.

versera un million de dollars au Réseau national de services équitables de bibliothèque en 2019-2020 pour améliorer l'accessibilité des livres électroniques et pour appuyer la production de documents sur supports de substitution demandés par les utilisateurs des bibliothèques. Le budget de 2019 propose également un investissement de :

22,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, pour aider l'industrie canadienne indépendante de l'édition à accroître sa production et sa distribution de livres dans des formats accessibles aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés.



1 million de dollars en 2019-2020 pour aider les personnes ayant une déficience visuelle à communiquer avec les employeurs au sein de petites et moyennes entreprises;



3 millions de dollars en 2019-2020 au Centre d'accès équitable aux bibliothèques pour produire de nouveaux documents à lire en formats accessibles qui seront mis à disposition dans les bibliothèques publiques du Canada ;

;

500 000 $ en 2019-2020 pour trouver des moyens d'améliorer l'accessibilité des terminaux de paiement électronique afin de permettre aux personnes en situation de handicap de mener leurs activités quotidiennes.

Document d'information (LIEN)

Le Fonds pour l'accessibilité assure un accès plus sécuritaire et plus facile aux espaces publics et aux lieux de travail du Québec

Liens connexes

Document d'information : Le Fonds pour l'accessibilité assure un accès plus sécuritaire et plus facile aux espaces publics et aux lieux de travail du Québec

Le gouvernement du Canada appuiera financièrement des projets d'accessibilité de 69 organismes ou municipalités de la province du Québec, par l'entremise des volets relatifs aux projets de petite et moyenne envergure du Fonds pour l'accessibilité. Les projets vont de la modernisation de salles de bains et de l'installation de rampes, d'ascenseurs et d'ouvre-portes automatiques à l'aménagement de pièces adaptées aux personnes ayant des capacités sensorielles diminuées et de terrains de jeux accessibles.

Organisme / municipalité

Acti-Sports MRC de Coaticook

Projet : Améliorer l'accessibilité au centre sportif Desjardins

Organisme / municipalité

Amalgame Montréal inc.

Projet : Installer un ascenseur au deuxième, une toilette adaptée et un mur coupe-feu

Organisme / municipalité

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle

Projet : Améliorer l'accessibilité à l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle

Organisme / municipalité

Atwater Library and Computer Centre

Projet : Rénover pour faciliter l'accès à la bibliothèque

Organisme / municipalité

Aylmer Facility Limited Partnership (Château Symmes Retirement Residence)

Projet : Construire une pièce sensorielle

Organisme / municipalité

Beacon Hill Swimming Pool Club

Projet : Améliorer l'accès à la piscine communautaire Beacon Hill

Organisme / municipalité

Centre communautaire Le Rendez-vous des aînés Laval inc.

inc. Projet : Accès sécurisé pour les personnes en situation de handicap

Organisme / municipalité

Centre Communautaire Notre-Dame inc.

Projet : Accessiblité universelle

Organisme / municipalité

Centre D'Action Bénévole de la Missisquoi Nord

Projet : Rampe d'accès à la Maison des Jeunes/Programme de répit Ken Jones

Organisme / municipalité

Centre d'Action Bénévole de St-Césaire

Projet : Accessibilité pour tous

Organisme / municipalité

Centre d'Entraide d'Argenteuil

Projet : Une place pour tous

Organisme / municipalité

Centre des beaux-arts Rozynski

Projet : Rénover le centre d'art Rozynski - phase 2

Organisme / municipalité

Centre Jean Bosco de Maniwaki

Projet : Bâtir pour l'Avenir (phase opérationnelle)

Organisme / municipalité

Centre multifonctionnel de l'Est Témiscamingue

Projet : Réaménager deux entrées accessibles

Organisme / municipalité

Clinique coiffure Jafrate inc.

Projet : Santé et mieux-être pour tous

Organisme / municipalité

Club FADOQ de Saint-Ferdinand

Projet : Construire des toilettes accessibles

Organisme / municipalité

Collège d'enseignement général et professionnel John Abbott (Cégep John Abbott College )

(Cégep ) Projet : Transformer le Complexe sportif Casgrain

Organisme / municipalité

Comité régional d'éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL)

Projet : Un espace qui nous ressemble!

Organisme / municipalité

Corporation colombienne Jean- Dolbeau inc. (Maison du Bel-Âge)

inc. (Maison du Bel-Âge) Projet : Pour entrer en toute liberté

Organisme / municipalité

Corporation Les petits frères des Pauvres

Projet : Un lieu accessible pour aider à prévenir l'isolement des aînés de Trois-Rivières

Organisme / municipalité

Corporation Mainbourg

Projet : Trottoir chauffant pour l'accessibilité

Organisme / municipalité

Cree Nation of Chisasibi

Projet : Accessibilité à un édifice public

Organisme / municipalité

Église du Dieu de la Prophétie

Projet : Aménagement de l'entrée principale et construction d'une rampe d'accès pour personnes en situation de handicap

Organisme / municipalité

FADOQ de Saint-Gédéon-de-Beauce

Projet : Une salle communautaire pour tous

Organisme / municipalité

Friendship Circle Québec

Projet : Rénovation et agrandissement pour faciliter l'accès

Organisme / municipalité

Habitations Hestia

Projet : Sécurité pour les locataires et les visiteurs

Organisme / municipalité

La Fabrique de la Paroisse de Saint-Sylvain

Projet : Accès à tous!

Organisme / municipalité

L'Amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais

Projet : Tables adaptées

Organisme / municipalité

Le Centre polyvalent d'organismes communautaires de Gaspé inc.

Projet : Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Organisme / municipalité

Logements de l'Outaouais

Projet : Accessibilité, inclusion et mieux-être des personnes âgées à mobilité réduite

Organisme / municipalité

Mount Royal United Church (Église Unie Mont-Royal )

) Projet: Toilettes accessibles

Organisme / municipalité

Municipalité de Brigham

Projet : Rénover et améliorer l'accessibilité à l'Hôtel de Ville

Organisme / municipalité

Municipalité de Compton

Projet : Monte-personne à la bibliothèque municipale

Organisme / municipalité

Municipalité de Frampton

Projet : Ajouter un ascenseur dans le centre sportif

Organisme / municipalité

Municipalité de Kazabazua

Projet : Accessibilité et autonomie

Organisme / municipalité

Municipalité de Lacolle

Projet : Rénover ou remplacer la rampe d'accès, le garde-corps et l'ouvre-porte automatique

Organisme / municipalité

Municipalité de Maddington Falls

Projet : Adaptation des installations municipales et de la salle communautaire

Organisme / municipalité

Municipalité de Nouvelle

Projet : Rampe d'accessibilité

Organisme / municipalité

Municipalité de Saint-Camille -de-Lellis

-de-Lellis Projet : Salle communautaire accessible pour tous (installation d'un ascenseur)

Organisme / municipalité

Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton

Projet : Installer un lève-personne à l'aréna le Stardien

Organisme / municipalité

Municipalité de Sainte-Christine -d'Auvergne

-d'Auvergne Projet : Rampe d'accès pour la piscine municipale

Organisme / municipalité

Municipalité de Sainte-Justine

Projet : Réaménagement de la rampe d'accès à la salle Gatien?Lapointe et à la bibliothèque

Organisme / municipalité

Municipalité de Saint-Simon-les-Mines

Projet : Système opérateur de porte automatique

Organisme / municipalité

Municipalité de Shigawake

Projet : Accessibilité à l'Hôtel de Ville Shigawake

Organisme / municipalité

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Projet : Accessibilité universelle à la bibliothèque Jean-Lapierre de Havre -aux-Maisons

Organisme / municipalité

Municipalité d' Inverness

Projet : lnstaller quatre ouvre-portes automatiques dans deux édifices municipaux

Organisme / municipalité

Municipalité du Canton de Lingwick

Projet : Ouvre-porte automatique au centre municipal

Organisme / municipalité

Municipalité d' Upton

Projet : Aménager une rampe d'accès au bâtiment municipal et communautaire situé au 863, rue Lanoie

Organisme / municipalité

Municipalité les Cèdres

Projet : Volet accessibilité dans les collectivités

Organisme / municipalité

Patro de Charlesbourg inc.

inc. Projet : Un parc pour toi!

Organisme / municipalité

Patro Roc-Amadour (1978) inc.

Projet : Accessibilité au Camp O'Carrefour 2019

Organisme / municipalité

Place des Artistes de Farrellton

Projet : Rampe

Organisme / municipalité

Pontiac Agricutural Society

Projet : Ouvre-porte automatique

Organisme / municipalité

Regroupement des usagers du transport adapté de Sherbrooke métropolitain

métropolitain Projet : Installation d'ouvre-porte automatique et améliorer les entrées du 187 et du 189, rue Laurier

Organisme / municipalité

Résidence de la Gappe Facility Limited Partnership (Phase 1 - 4)

Projet: Construction d'une pièce sensorielle

Organisme / municipalité

Sercovie inc.

Projet : Portes automatisées et mur coulissant insonorisé

Organisme / municipalité

Société Alzheimer Outaouais

Projet : Automatisation des portes extérieures de l'édifice

Organisme / municipalité

Automatisation des portes extérieures de l'édifice

Projet : Terrain de jeu Sonshine Cove accessible

Organisme / municipalité

Témabex Inc.

Projet : Améliorer l'accès pour les personnes à mobilité réduite et construire une salle de bain adaptée

Organisme / municipalité

Tennis Canada - Stade Jarry inc. (Stade IGA)

- Stade Jarry inc. (Stade IGA) Projet: Amélioration de l'accessibilité dans le Stade IGA

Organisme / municipalité

Villa Saint-Maurice

Projet : Rénovation et amélioration de l'accessibilité de l'entrée principale

Organisme / municipalité

Ville de Coaticook

Projet : Installation d'un monte-personne au Pavillon des arts et de la culture de Coaticook

Organisme / municipalité

Ville de La Sarre

Projet : Accessibilité de la Maison de la culture et autres infrastructures de loisirs

Organisme / municipalité

Ville de Rivière-du-Loup

Projet : Infrastructure de loisirs et de sport accessible pour tous

Organisme / municipalité

Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

Projet : Amélioration des outils d'accessibilité dans deux lieux communautaires

Organisme / municipalité

Ville de Saint-Hyacinthe

Projet : Amélioration de l'accessibilité de l'entrée principale du Centre aquatique Desjardins

Organisme / municipalité

Ville d'Hudson

Projet : Rampe d'accès pour personnes en situation de handicap et portes automatiques dans le Centre communautaire d'Hudson

Organisme / municipalité

Yaldei Shashuim Development Centre

Projet : Rénovation et amélioration pour faciliter l'accès au centre Yaldei

