Les membres d'Équipe Canada WorldSkills 2019 se préparent en vue des concours en Russie!

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 30 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Skills/Compétences Canada a annoncé officiellement le nom des membres d'Équipe Canada WorldSkills, qui représenteront le pays au Mondial des métiers 2019, à Kazan, en Russie, en août. La liste officielle des membres est présentée sur le site Web de Skills/Compétences Canada .



Après les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2018, on a invité, pour 27 domaines de compétition, les deux concurrents d'âge admissible ayant obtenu les meilleurs résultats à participer au Processus de sélection des membres d'Équipe Canada WorldSkills. Appuyés chacun par un entraîneur et un expert, les membres potentiels d'Équipe Canada ont pris part à diverses activités d'entraînement et de préparation mentale de septembre 2018 à mai 2019.

Récemment, ces membres potentiels ont participé à une épreuve à Halifax, en marge des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, afin de déterminer ceux et celles qui allaient obtenir une place si convoitée au sein d'Équipe Canada pour leur domaine respectif. Les gagnants de l'Épreuve de sélection des membres d'Équipe Canada ont ainsi été officiellement désignés pour faire partie de cette formation durant la Cérémonie de clôture des Olympiades 2019, à Halifax. Ils poursuivront leur entraînement en vue des concours très exigeants de quatre jours à Kazan, en Russie.

« Nous sommes très fiers du dévouement et du travail acharné des membres d'Équipe Canada WorldSkills. Nous leur souhaitons la meilleure des chances au Mondial des métiers 2019, où ils chercheront à se faire sacrer champions internationaux. Le Mondial des métiers est une excellente occasion pour les concurrents et les concurrentes de mesurer leurs compétences à celles des meilleurs au monde dans leur discipline et de montrer l'ampleur de leur talent », a dit Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

Les 30 membres d'Équipe Canada WorldSkills participeront au 45e Mondial des métiers, à Kazan, en Russie, du 22 au 27 août 2019, au centre international d'expositions KAZAN EXPO. Ces jeunes hommes et jeunes filles, les meilleurs parmi leurs pairs, représenteront leur pays dans l'espoir d'être sacrés « champion international » dans leur domaine de spécialisation respectif. Le Mondial des métiers, qui se tient tous les deux ans, représente l'excellence à l'échelle internationale dans les métiers spécialisés et les technologies. Cette année, le Mondial réunira plus de

1 300 concurrents et concurrentes de quelque 80 pays et régions membres de WorldSkills, inscrits à plus de 50 domaines de compétition.

Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes. Pour en savoir davantage sur le 45e Mondial des métiers, rendez-vous à : www.skillscompetencescanada.com .

