Ferrari choisit le moteur électrique YASA pour la SF90 Stradale, la première supervoiture hybride de l'entreprise, produite en série





YASA, premier fabricant mondial de moteurs électriques à flux axial, a annoncé aujourd'hui qu'un moteur électrique YASA propulse la première voiture de sport hybride Ferrari produite en série, la SF90 Stradale. YASA a collaboré étroitement avec Ferrari au cours des deux dernières années et demi, avec qui la société a développé une version personnalisée de son moteur électrique conforme aux spécifications de performance exigeantes de Ferrari. La SF90 Stradale a été lancée par Ferrari le 29 mai à Maranello, en Italie.

Les concepts novateurs de moteur à flux axial de YASA offrent une puissance et des densités de couple de première qualité. Ils sont l'outil idéal pour les applications de véhicules électriques, à la fois en mode hybride et en mode électrique pur. Le moteur personnalisé YASA de la SF90 Stradale est extrêmement compact, avec une densité de puissance de pointe de 14kW/kg, ce qui permet à Ferrari d'offrir une performance inégalée du véhicule tout en réduisant le poids de celui-ci. Les moteurs seront fabriqués dans l'usine de production de YASA située à Oxford, au Royaume-Uni.

Chris Harris, PDG de YASA, a déclaré: "Nous sommes ravis d'annoncer que Ferrari figure désormais parmi nos clients. La toute première voiture hybride de Ferrari, fabriquée en série - la SF90 Stradale ? sera propulsée par un moteur électrique YASA. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Ferrari au cours de ces deux années et demi pour élaborer une solution sur mesure qui répond à leurs exigences uniques en termes de performance, ce qui a été facilité par le fait que nos sociétés partagent toutes deux la même passion pour l'innovation et le même engagement indéfectible vis-à-vis de l'excellence. Dans le cadre de cette collaboration à long terme, nous contribuons à placer haut la barre dans le domaine des expériences de conduite de véhicules électriques haute performance."

YASA est le premier fabricant mondial de moteurs électriques à flux axial pour les applications automobiles et aérospatiales. Les produits de moteur électrique exclusifs de YASA offrent le facteur de forme le plus petit et le plus léger pour une puissance et une exigence de couple donnés. La société privée est basée à Oxford, au coeur du secteur manufacturier automobile du Royaume-Uni. Ses investisseurs comprennent Parkwalk Advisors et Universal Partners.

