Crues printanières 2019 - La CAQ laisse tomber les sinistrés





QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, Mme Marie-Claude Nichols, a présenté une motion à l'Assemblée nationale plus tôt aujourd'hui afin de demander au gouvernement caquiste de prendre en charge l'entièreté des dépenses liées à la logistique de l'hébergement et de l'alimentation des personnes victimes des crues printanières de 2019. La CAQ a refusé de consentir à l'adoption de la motion.

La motion proposée se lisait comme suit : « Que l'Assemblée nationale rappelle que plus de 10,000 personnes ont été évacuées dans la foulée des crues printanières de 2019;

Qu'elle rappelle que, faute d'entente entre la Croix-Rouge et le Gouvernement du Québec et contrairement à 2017, les municipalités doivent prendre des ententes particulières avec la Croix-Rouge pour assurer des services aux personnes sinistrées;

Qu'elle rappelle que les coûts d'hébergement, d'alimentation et de prise en charge de ces personnes représentent des dépenses et une pression logistique importante pour les municipalités sinistrées du Québec;

Qu'elle demande au gouvernement caquiste de prendre en charge l'entièreté des dépenses liées à la logistique de l'hébergement et de l'alimentation des personnes victimes des crues printanières de 2019. »

La députée de Vaudreuil se désole de constater que le gouvernement caquiste ait refusé de consentir à l'adoption de cette importante motion et s'inquiète des répercussions financières que devront assumer les villes.

« Les sinistrés des inondations printanières vivent un stress immense depuis plusieurs semaines et malgré la bonne volonté du monde municipal, les contrecoups sont trop importants à assumer pour que ceux-ci se retrouvent seuls avec ce fardeau. À situations exceptionnelles, le gouvernement doit faire la seule chose qui s'impose et mettre en place des mesures exceptionnelles pour soutenir les municipalités et leurs citoyens sinistrés.»

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales

