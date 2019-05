Des chefs-d'oeuvre de Jean-Paul Riopelle en vedette lors de la vente aux enchères record de la Maison Heffel





Dans le cadre de sa vente en salle du 29 mai à Toronto , la Maison de vente aux enchères Heffel a présenté 116 oeuvres exceptionnelles, dont la vente a totalisé plus de 16,5 millions de dollars .

du 29 mai à , la a présenté 116 oeuvres exceptionnelles, dont la vente a totalisé plus de . Deux chefs-d'oeuvre de Jean-Paul Riopelle provenant de la succession de Blema et H. Arnold Steinberg ont volé la vedette au cours de cette vente et trouvé preneur pour 2?281?250 $ chacun .

provenant de la succession de Blema et H. ont volé la vedette au cours de cette vente et trouvé preneur pour . Trois importantes toiles d'A. Y. Jackson, consignées par le Musée des beaux-arts de l' Ontario , ont été vendues pour un total de 672?625 $.

TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW/ - La Maison de vente aux enchères Heffel est heureuse de présenter les résultats exceptionnels de sa très attendue vente en salle printanière, tenue à Toronto. 116 oeuvres extraordinaires mettant en vedette des artistes internationaux et canadiens réputés étaient offertes lors de cette occasion. Des chefs-d'oeuvre de Jean-Paul Riopelle, de Paul-Émile Borduas et d'A. Y. Jackson ont donné le ton à cette soirée, qui s'est soldée par des ventes totales de 16,5 millions de dollars. (Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens et comprennent une prime d'achat.)

Blema et H. Arnold Steinberg, dont les noms figurent au palmarès d'ARTnews des 200 plus importants collectionneurs dans le monde, étaient des philanthropes canadiens admirés qui ont amassé au cours de leur vie une remarquable collection d'oeuvres d'art d'après-guerre et contemporain. La Maison Heffel était donc honorée de présenter dix oeuvres tirées de la succession des Steinberg dans le cadre de sa vente printanière, et c'est avec bonheur qu'elle a constaté l'immense succès remporté par ces dernières. Avec à sa tête les remarquables toiles Incandescence et Carnaval II, réalisées en 1953 par Jean-Paul Riopelle et vendues pour 2?281?250 $ chacune, l'ensemble des oeuvres a trouvé preneur pour 6?108?500 $.

Des tableaux majeurs d'A. Y. Jackson, membre du réputé Groupe des Sept, étaient également offerts dans le cadre de cette soirée, après avoir été mis en consignation par le Musée des beaux-arts de l'Ontario, l'un des plus importants musées d'art en Amérique du Nord. Ces oeuvres représentaient une occasion unique pour des collectionneurs passionnés désireux d'acquérir un morceau de l'histoire canadienne provenant d'un établissement de haut niveau. C'est donc sans surprise que Laurentian Hills, paysage hivernal emblématique de l'artiste, a suscité un intérêt sans égal dans le cadre de la séance consacrée à l'art canadien, impressionniste et moderne, trouvant preneur pour la formidable somme de 451?250 $.

« Savoir que nos consignateurs, parmi lesquels le Musée des beaux-arts de l'Ontario, les héritiers de la succession de Blema et H. Arnold Steinberg et de nombreux autres collectionneurs, nous accordent leur confiance s'avère pour nous un grand honneur », a affirmé Robert Heffel, vice-président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Nous sommes heureux d'avoir pu constater la réponse enthousiaste des enchérisseurs et de voir ces oeuvres trouver un nouveau foyer. »

Points saillants de la vente en salle du printemps 2019 de la Maison Heffel

Deux chefs-d'oeuvre de Jean-Paul Riopelle , Carnaval II et Incandescence, ont suscité un vif intérêt chez les enchérisseurs, étant acquis pour 2?281?250 $ chacun (ils étaient estimés entre 1?500?000 $ et 2?500?000 $ chacun). Ces deux tableaux ont été réalisés en 1953 et provenaient de la succession de Blema et H. Arnold Steinberg .

, et ont suscité un vif intérêt chez les enchérisseurs, étant acquis pour 2?281?250 $ chacun (ils étaient estimés entre 1?500?000 $ et 2?500?000 $ chacun). Ces deux tableaux ont été réalisés en provenaient de la succession de Blema et H. . Six autres toiles de Riopelle ont été vendues pour des sommes impressionnantes; parmi celles-ci, notons Sans titre , une oeuvre de 1964 ayant trouvé preneur pour 481?250 $ (son évaluation allait de 150?000 $ à 250?000 $), Le vol des crevettes , réalisée en 1955 et acquise pour 481?250 $ (elle était évaluée entre 250?000 $ et 350?000 $) et Sans titre , peinte en 1961 et acquise pour 541?250 $ (son évaluation variait de 250?000 $ à 350?000 $). Au total, huit oeuvres de Riopelle auront trouvé preneur au cours de la soirée, pour un montant total de 6?730?000 $.

, une oeuvre de 1964 ayant trouvé preneur pour 481?250 $ (son évaluation allait de 150?000 $ à 250?000 $), , réalisée en acquise pour 481?250 $ (elle était évaluée entre 250?000 $ et 350?000 $) et , peinte en 1961 et acquise pour 541?250 $ (son évaluation variait de 250?000 $ à 350?000 $). Au total, huit oeuvres de Riopelle auront trouvé preneur au cours de la soirée, pour un montant total de 6?730?000 $. Parmi les trois importantes toiles d'A. Y. Jackson consignées par le Musée des beaux-arts de l' Ontario s'est distingué le formidable paysage hivernal québécois Laurentian Hills, dont le prix de vente a atteint un impressionnant 451?250 $ (il était estimé entre 250?000 $ et 350?000 $).

s'est distingué le formidable paysage hivernal québécois dont le prix de vente a atteint un impressionnant 451?250 $ (il était estimé entre 250?000 $ et 350?000 $). Sans titre , une oeuvre issue de la période « noir et blanc » de Paul-Émile Borduas et consignée par les héritiers de la succession de Blema et H. Arnold Steinberg , a été vendue pour 781?250 $, soit au-delà de son évaluation préliminaire, établie entre 300?000 $ et 500?000 $.

, une oeuvre issue de la période « noir et blanc » de Paul-Émile Borduas et consignée par les héritiers de la succession de Blema et H. , a été vendue pour 781?250 $, soit au-delà de son évaluation préliminaire, établie entre 300?000 $ et 500?000 $. Des toiles de l'artiste de renommée mondiale Jack Bush , fort recherchées par les collectionneurs, se sont distinguées dans le cadre de la séance consacrée à l' art d'après-guerre et contemporain . L'impressionnant tableau de 1966 Across and Down a ainsi été acquis pour la somme de 481?250 $ (il était évalué entre 400?000 $ et 600?000 $), alors que Flip l'a été pour 361?250 $ (son évaluation allait de 300?000 $ à 400?000 $).

, fort recherchées par les collectionneurs, se sont distinguées dans le cadre de la séance consacrée à l' . L'impressionnant tableau de 1966 a ainsi été acquis pour la somme de 481?250 $ (il était évalué entre 400?000 $ et 600?000 $), alors que l'a été pour 361?250 $ (son évaluation allait de 300?000 $ à 400?000 $). Les résultats obtenus par la magnifique oeuvre Bleuté de Chu Teh-Chun ont surpassé toutes les attentes. Rarement offerte sur le marché canadien et fort prisée par les collectionneurs du monde entier, la toile a trouvé preneur pour un montant de 313?250 $ (son estimation allait de 175?000 $ à 225?000 $).

de ont surpassé toutes les attentes. Rarement offerte sur le marché canadien et fort prisée par les collectionneurs du monde entier, la toile a trouvé preneur pour un montant de 313?250 $ (son estimation allait de 175?000 $ à 225?000 $). Un intérêt marqué pour Mon modèle de Léonard Tsuguharu Foujita a permis de faire grimper les enchères bien au-delà des évaluations préliminaires. La toile réalisée en 1952 a ainsi finalement été vendue pour 349?250 $, alors qu'elle était évaluée entre 100?000 $ et 150?000 $.

de Léonard Tsuguharu Foujita a permis de faire grimper les enchères bien au-delà des évaluations préliminaires. La toile réalisée en 1952 a ainsi finalement été vendue pour 349?250 $, alors qu'elle était évaluée entre 100?000 $ et 150?000 $. Une guerre d'enchères féroce pour l'huile sur toile Paysage et maison, Cagnes , réalisée en 1910 par Pierre-Auguste Renoir, s'est soldée par la vente de l'oeuvre pour un impressionnant montant de 217?250 $ (son évaluation variait de 100?000 $ à 150?000 $). Le consignateur remettra le produit de la vente de ce tableau à la section des basses-terres continentales de Centraide, en Colombie-Britannique.

, réalisée en 1910 par Pierre-Auguste Renoir, s'est soldée par la vente de l'oeuvre pour un impressionnant montant de 217?250 $ (son évaluation variait de 100?000 $ à 150?000 $). Le consignateur remettra le produit de la vente de ce tableau à la section des basses-terres continentales de Centraide, en Colombie-Britannique. Des tableaux importants de tous les membres originaux du Groupe des Sept étaient aussi offerts aux enchères. En vedette parmi ces derniers, notons Coldwell, Lake Superior (Lake Superior Sketch CXXXIX) de Lawren Harris , vendu pour 301?250 $ (il était évalué entre 250?000 $ et 350?000 $) et le magnifique Autumn Panorama d'A. J. Casson, qui a trouvé preneur pour la somme de 115?250 $ (son estimation allait de 100?000 $ à 150?000 $).

de , vendu pour 301?250 $ (il était évalué entre 250?000 $ et 350?000 $) et le magnifique d'A. J. Casson, qui a trouvé preneur pour la somme de 115?250 $ (son estimation allait de 100?000 $ à 150?000 $). Un nouveau record a été établi pour l'artiste abstrait québécois Claude Tousignant , dont la vibrante et ensorcelante toile circulaire Sans titre a été vendue pour l'exceptionnelle somme de 253?250 $ (elle était estimée entre 50?000 $ et 70?000 $).

, dont la vibrante et ensorcelante toile circulaire a été vendue pour l'exceptionnelle somme de 253?250 $ (elle était estimée entre 50?000 $ et 70?000 $). Sayronnella , l'imposante oeuvre colorée de Larry Poons, a également trouvé preneur pour une somme supérieure à son évaluation préliminaire, étant acquise pour 145?250 $ à la suite d'une guerre d'enchères entre plusieurs collectionneurs de monde entier (elle était évaluée entre 30?000 $ et 50?000 $).

, l'imposante oeuvre colorée de Larry Poons, a également trouvé preneur pour une somme supérieure à son évaluation préliminaire, étant acquise pour 145?250 $ à la suite d'une guerre d'enchères entre plusieurs collectionneurs de monde entier (elle était évaluée entre 30?000 $ et 50?000 $). Crystal Valley , paysage expressif d'Ivan Eyre, a permis d'établir un nouveau record pour une oeuvre de l'artiste, étant vendue pour la somme de 373?250 $ (son évaluation allait de 70?000 $ à 90?000 $).

La Maison Heffel accepte présentement des consignations, y compris d'oeuvres internationales, pour sa vente aux enchères de l'automne 2019. La date limite des consignations est fixée au 23 août 2019.

De plus amples renseignements sur les oeuvres présentées dans le cadre de la vente printanière de cette année peuvent être trouvés à l'adresse suivante : www.heffel.com.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Heffel a vendu plus d'oeuvres d'art canadiennes que tout autre commissaire-priseur à l'échelle mondiale, avec des ventes aux enchères d'oeuvres d'art totalisant plus d'un demi-milliard de dollars depuis 1978. Avec des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Montréal, à Ottawa et à Calgary, la Maison Heffel est forte de l'équipe de professionnels des beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service à la clientèle supérieur aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier.

SOURCE Maison de ventes aux enchères Heffel

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 14:37 et diffusé par :