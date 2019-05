La légendaire organisatrice de fêtes Albane Cleret s'associe à Sony International dans le cadre de l'événement « ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD » tenu à Cannes





CANNES, France, 30 mai 2019 /CNW/ - C'est Albane Cleret qui est l'élégant cerveau derrière la transformation de la terrasse du toit du JW Marriott en l'espace le plus exclusif du Festival de Cannes. C'est en fait la combinaison de trois endroits; Le Club et La Terrasse par Albane. Cette dernière est renommée dans l'orchestration d'événements prestigieux, exclusifs et intimes, à Paris principalement. Pendant le Festival de Cannes, elle décrit sa philosophie à l'égard des fêtes comme étant la « création d'un récit avec un flux intentionnel », qui attire les réalisateurs et les acteurs de Cannes vers le club privé la nuit venue pour profiter d'une atmosphère décontractée à la fin de leurs activités officielles relatives au festival.

Sony International s'est associé à cette légendaire doyenne des boîtes de nuit et à son équipe pour organiser l'après-fête de « Once Upon A Time... in Hollywood ». L'événement qui a suivi la première mondiale du film a accueilli le cinéaste Quentin Tarantino ainsi que Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie, ses acteurs principaux. Stéphane Huard, directeur général de Sony Pictures Releasing France, soutient : « Albane est une véritable artiste; elle a créé un rassemblement légendaire pour Once Upon A Time... In Hollywood, qui marquera à jamais les annales des festivités de Cannes. »

Albane est reconnue pour ses petites fêtes privées avec des célébrités électrisantes, mais pour cet événement précis à Cannes, elle devait relever le défi de créer la même ambiance intime pour pas moins de 600 invités.

Pour la première fois du festival, Albane a aménagé tout l'espace du toit en vue d'un seul événement afin de créer un courant entre trois lieux uniques, y compris un restaurant et une terrasse privés, une aire centrale de fête avec un bar circulaire et des cabanes privées faites sur mesure, ainsi qu'un salon époustouflant sous le ciel étoilé offrant une vue sur la baie de Cannes. Des commanditaires d'importance comme Hennessey, Chanel, Moet et Breitling se sont associés à l'événement, alors que Hennessey a créé des cocktails originaux pour les fêtards. Après une ovation de sept minutes au Palais, un souper privé a été servi pour Quentin Tarantino, la distribution, les producteurs et les cadres de Sony. Le repas a été créé par l'un des plus grands chefs de France, Cyril Lignac, affectueusement appelé le « Chef français ». Il a travaillé à l'Arpège avec le chef Alain Passard, coté trois étoiles Michelin, ainsi que le chef pâtissier Pierre Hermé. Sal Ladestro, vice-président directeur du marketing international à Sony, déclare : « Nous avons été ravis de nous associer à Albane, qui a fait en sorte que notre fête soulignant la première mondiale du film de Quentin soit une soirée inoubliable. Ses instincts créatifs et sa sensibilité internationale font de cette personne l'une des plus grandes spécialistes événementielles de la planète, et nous avons très hâte de répéter l'expérience avec elle. »

À propos de Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures Entertainment (SPE) est une filiale de Sony Entertainment Inc., elle-même filiale de Sony Corporation établie à Tokyo. Les opérations mondiales de SPE incluent la production, l'acquisition et la distribution de films; la production, l'acquisition et la distribution de programmes télévisuels; les réseaux de télévision; la création et la distribution de contenu numérique; l'exploitation d'installations de studio; et le développement de nouveaux produits, services et technologies de divertissements. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse http://www.sonypictures.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/894770/Sony_Pictures_Entertainment_Celebrities.jpg

SOURCE Sony Pictures Entertainment

Communiqué envoyé le 30 mai 2019 à 14:38 et diffusé par :